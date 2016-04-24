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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Майнц
Айнтрахт - Майнц: обзор матча 24 апреля 2016
Айнтрахт
24.04.2016, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Майнц
28'
М. Русс
84'
Ш. Белл (АГ)
18'
Д. Бросински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Майнц
Желтая карточка
К. Самбрано
89'
Замена
К. Самбрано
️️️️
Д. Абрахам
87'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Ш. Белл
84'
77'
Замена
К. Онисиво
️️️️
Д. Кордоба
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
М. Гачинович
76'
73'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
С. Сердар
63'
Замена
К. Клеменс
️️️️
Ю. Малли
60'
Желтая карточка
Д. Кордоба
Желтая карточка
С. Хусти
52'
45'
Желтая карточка
Д. Донати
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
44'
36'
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
ГОЛ! 1:1!
М. Русс
Пас отдал
Э. Бен-Хатира
28'
27'
Желтая карточка
Д. Бросински
Замена
С. Киттель
️️️️
Ш. Айхнер
25'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бросински
Желтая карточка
М. Русс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
29
Штефан Айхнер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
29
Хаиро Самперио
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Майнц
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
20
Фабиан Фрай
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
18
Кристоф Мориц
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Градецки
23
Регасел
23
Русс
19
Абрахам
5
Очипка
20
Хасебе
9
Хусти
29
Айхнер
28
Бен-Хатира
8
Гачинович
9
Сеферович
4-1-2-1-2
1
Кариус
2
Донати
16
Белл
27
Балогун
18
Бросински
14
Баумгартлингер
29
Самперио
8
Сердар
10
Малли
9
Кордоба
8
де Бласис
19
Абрахам
3
Самбрано
3
Самбрано
19
Абрахам
29
Айхнер
8
Киттель
8
Киттель
29
Айхнер
8
Гачинович
9
Кастаньос
9
Кастаньос
8
Гачинович
8
Сердар
20
Фрай
20
Фрай
8
Сердар
10
Малли
17
Клеменс
17
Клеменс
10
Малли
9
Кордоба
9
Онисиво
9
Онисиво
9
Кордоба
Остались в запасе
Айнтрахт
Майнц
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Мартин Шмидт
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Мартин Шмидт
Статистика матча Айнтрахт - Майнц
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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