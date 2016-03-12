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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Айнтрахт
Боруссия М - Айнтрахт: обзор матча 12 марта 2016
Боруссия М
12.03.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
36'
Л. Штиндль
53'
Раффаэл
79'
М. Дауд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Айнтрахт
87'
Желтая карточка
С. Хусти
Желтая карточка
М. Дауд
87'
86'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Ш. Айхнер
Замена
П. Херрманн
️️️️
Ф. Джонсон
86'
ГОЛ! 3:0!
М. Дауд
Пас отдал
Т. Азар
79'
76'
Желтая карточка
Д. Абрахам
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Г. Джака
72'
Замена
Ю. Корб
️️️️
Х. Нордтвейт
59'
54'
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Фабиан
ГОЛ! 2:0!
Раффаэл
53'
50'
Замена
С. Хусти
️️️️
М. Хасебе
36'
Желтая карточка
М. Хасебе
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
8
Сонни Киттель
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
13
Хинтереггер
6
Нордтвейт
30
Эльведи
15
Кристенсен
34
Джака
81
Дауд
19
Джонсон
9
Азар
13
Штиндль
11
Раффаэл
3-2-3-1
1
Градецки
7
Райнарц
23
Русс
23
Регасел
19
Абрахам
15
Джакпа
29
Айхнер
34
Медойевич
10
Фабиан
9
Сеферович
19
Джонсон
7
Херрманн
7
Херрманн
19
Джонсон
34
Джака
4
Брауверс
4
Брауверс
34
Джака
6
Нордтвейт
4
Корб
4
Корб
6
Нордтвейт
20
Хасебе
9
Хусти
9
Хусти
20
Хасебе
10
Фабиан
8
Киттель
8
Киттель
10
Фабиан
29
Айхнер
9
Кастаньос
9
Кастаньос
29
Айхнер
Остались в запасе
Боруссия М
Айнтрахт
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
Главный тренер
Андре Шуберт
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Боруссия М - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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