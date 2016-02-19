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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Гамбург
Айнтрахт - Гамбург: обзор матча 19 февраля 2016
Айнтрахт
19.02.2016, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Гамбург
Замена
М. Гачинович
️️️️
Ш. Айхнер
90'
89'
Желтая карточка
П. Ласогга
Желтая карточка
Ш. Айхнер
85'
Замена
С. Медойевич
️️️️
М. Штендера
81'
80'
Замена
Г. Качар
️️️️
Й. Дрмич
71'
Замена
П. Ласогга
️️️️
А. Руднев
67'
Замена
И. Иличевич
️️️️
Н. Мюллер
Желтая карточка
К. Самбрано
62'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
С. Хусти
45'
39'
Желтая карточка
Й. Дрмич
22'
Желтая карточка
Й. Джуру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
14
Александер Майер
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Иво Иличевич
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
3-2-5
1
Градецки
19
Абрахам
3
Самбрано
23
Регасел
23
Русс
20
Хасебе
9
Хусти
10
Фабиан
29
Айхнер
18
Штендера
14
Майер
3-2-3-2
15
Адлер
22
Озтрзолек
5
Джуру
4
Спахич
2
Сакаи
21
Юнг
90
Холтби
14
Хант
9
Мюллер
18
Дрмич
9
Руднев
18
Штендера
34
Медойевич
34
Медойевич
18
Штендера
29
Айхнер
8
Гачинович
8
Гачинович
29
Айхнер
9
Хусти
9
Сеферович
9
Сеферович
9
Хусти
9
Мюллер
16
Иличевич
16
Иличевич
9
Мюллер
18
Дрмич
20
Качар
20
Качар
18
Дрмич
9
Руднев
10
Ласогга
10
Ласогга
9
Руднев
Остались в запасе
Айнтрахт
Гамбург
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Айнтрахт - Гамбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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