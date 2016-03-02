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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 02 марта 2016
Герта
02.03.2016, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
63'
М. Вайзер
78'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Айнтрахт
Желтая карточка
В. Штокер
90'
+3
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
С. Калу
90'
Замена
В. Штокер
️️️️
В. Дарида
81'
79'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
М. Штендера
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
Пас отдал
Т. Чигерчи
78'
71'
Замена
С. Киттель
️️️️
С. Хусти
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Г. Харагучи
68'
ГОЛ! 1:0!
М. Вайзер
Пас отдал
С. Калу
63'
59'
Желтая карточка
М. Штендера
54'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
Желтая карточка
М. Вайзер
33'
Желтая карточка
В. Дарида
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
10
Марко Фабиан
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Герта
1
Томас Крафт
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-2-3-2
22
Ярстейн
8
Вайзер
25
Брукс
4
Штарк
21
Платтенхардт
22
Пекарик
16
Дарида
5
Скьельбред
78
Харагучи
11
Ибишевич
8
Калу
3-2-4-1
1
Градецки
3
Самбрано
19
Абрахам
23
Русс
20
Хасебе
5
Очипка
10
Фабиан
18
Штендера
29
Айхнер
9
Хусти
9
Сеферович
8
Калу
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
8
Калу
78
Харагучи
38
Чигерчи
38
Чигерчи
78
Харагучи
16
Дарида
14
Штокер
14
Штокер
16
Дарида
9
Хусти
8
Киттель
8
Киттель
9
Хусти
18
Штендера
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
18
Штендера
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Герта - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Олимпиаштадион
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