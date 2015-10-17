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Айнтрахт - Боруссия М
Айнтрахт - Боруссия М: обзор матча 17 октября 2015
Айнтрахт
17.10.2015, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 5
Завершен
Боруссия М
29'
А. Майер (П)
16'
Раффаэл
51'
М. Дауд
57'
Раффаэл
82'
А. Хан (П)
90'
А. Хан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия М
90'
ГОЛ! 1:5!
А. Хан
Пас отдал
Х. Нордтвейт
85'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
М. Дауд
Желтая карточка
М. Русс
82'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
А. Хан
Желтая карточка
К. Джакпа
76'
76'
Замена
А. Хан
️️️️
Раффаэл
66'
Замена
Т. Янчке
️️️️
Ю. Корб
Желтая карточка
Ш. Айхнер
64'
Желтая карточка
Х. Сеферович
62'
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
Л. Кастаньос
60'
Замена
К. Джакпа
️️️️
М. Штендера
60'
59'
Желтая карточка
Ю. Корб
57'
ГОЛ! 1:3!
Раффаэл
Пас отдал
М. Дауд
Замена
Т. Чендлер
️️️️
А. Игньевски
51'
51'
ГОЛ! 1:2!
М. Дауд
Пас отдал
О. Вендт
31'
Желтая карточка
Л. Штиндль
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Майер
29'
28'
Желтая карточка
Я. Зоммер
16'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
24
Тони Янчке
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
3-2-3-2
1
Градецки
7
Райнарц
19
Абрахам
22
Игньевски
5
Очипка
23
Русс
18
Штендера
23
Флум
14
Майер
9
Кастаньос
9
Сеферович
4-1-2-2-1
1
Зоммер
4
Корб
18
Домингес
15
Кристенсен
17
Вендт
34
Джака
81
Дауд
19
Джонсон
16
Траоре
13
Штиндль
11
Раффаэл
18
Штендера
15
Джакпа
15
Джакпа
18
Штендера
22
Игньевски
22
Чендлер
22
Чендлер
22
Игньевски
9
Кастаньос
29
Айхнер
29
Айхнер
9
Кастаньос
11
Раффаэл
28
Хан
28
Хан
11
Раффаэл
4
Корб
24
Янчке
24
Янчке
4
Корб
81
Дауд
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
81
Дауд
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия М
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Андре Шуберт
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия М
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Дойче банк Парк
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