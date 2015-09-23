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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Айнтрахт
Шальке-04 - Айнтрахт: обзор матча 23 сентября 2015
Шальке-04
23.09.2015, среда, 21:00
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
76'
Ж. Матип
90+1'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Айнтрахт
ГОЛ! 2:0!
Л. Сане
Пас отдал
К. Хунтелаар
90'
+1
Желтая карточка
С. Колашинац
87'
Замена
Б. Хеведес
️️️️
М. Майер
83'
79'
Желтая карточка
Д. Абрахам
78'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Кастаньос
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Э. Чупо-Мотинг
76'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матип
Пас отдал
Й. Гайс
76'
Замена
Л. Сане
️️️️
М. Хегер
70'
65'
Желтая карточка
М. Русс
52'
Замена
Д. Абрахам
️️️️
К. Самбрано
26'
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
Х. Сеферович
Желтая карточка
М. Хегер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ферманн
23
Колашинац
32
Матип
27
Ритер
6
Хегер
33
Нойштедтер
30
Гайс
27
Горецка
7
Майер
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
3-2-2-2
1
Градецки
22
Игньевски
3
Самбрано
23
Русс
7
Райнарц
5
Очипка
18
Штендера
14
Майер
9
Сеферович
9
Кастаньос
7
Майер
5
Хеведес
5
Хеведес
7
Майер
6
Хегер
10
Сане
10
Сане
6
Хегер
13
Чупо-Мотинг
9
Ди Санто
9
Ди Санто
13
Чупо-Мотинг
3
Самбрано
19
Абрахам
19
Абрахам
3
Самбрано
9
Сеферович
29
Айхнер
29
Айхнер
9
Сеферович
9
Кастаньос
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Кастаньос
Остались в запасе
Шальке-04
Айнтрахт
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Шальке-04 - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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