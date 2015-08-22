Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Аугсбург
Айнтрахт - Аугсбург: обзор матча 22 августа 2015
Айнтрахт
22.08.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
86'
М. Русс
23'
Каюби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Аугсбург
90'
+2
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Т. Вернер
90'
+1
Желтая карточка
М. Фойлнер
89'
Желтая карточка
П. Верхаг
Желтая карточка
К. Самбрано
89'
ГОЛ! 1:1!
М. Русс
Пас отдал
Л. Вальдшмидт
86'
76'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
А. Эссвайн
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Кастаньос
74'
68'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Х. Алтынтоп
Замена
А. Игньевски
️️️️
М. Хасебе
68'
53'
Желтая карточка
Д. Кор
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Ж. Герецгихер
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Каюби
Пас отдал
Х. Алтынтоп
Желтая карточка
М. Хасебе
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
30
Каюби
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
3-2-2-2
1
Градецки
3
Самбрано
7
Райнарц
19
Абрахам
5
Очипка
23
Русс
32
Герецгихер
29
Айхнер
9
Сеферович
9
Кастаньос
4-5-1
1
Хитц
2
Верхаг
26
Хонь Юнь-Хо
24
Клаван
3
Стафилидис
31
Кор
35
Эссвайн
10
Байер
17
Вернер
30
Каюби
7
Алтынтоп
20
Хасебе
22
Игньевски
22
Игньевски
20
Хасебе
32
Герецгихер
22
Чендлер
22
Чендлер
32
Герецгихер
9
Кастаньос
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Кастаньос
17
Вернер
13
Мельдерс
13
Мельдерс
17
Вернер
35
Эссвайн
8
Фойлнер
8
Фойлнер
35
Эссвайн
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
7
Алтынтоп
Остались в запасе
Айнтрахт
Аугсбург
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Остались в запасе
30
Филипп Макс
ЛЗ
13
Александр Маннингер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Айнтрахт - Аугсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Дойче банк Парк
Новости команд
Все
Айнтрахт
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+