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Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 16 августа 2015
Вольфсбург
16.08.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
13'
И. Перишич
17'
Б. Дост
19'
Ш. Райнарц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
86'
83'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Кастаньос
Замена
К. Треш
️️️️
М. Арнольд
78'
76'
Замена
Ж. Герецгихер
️️️️
М. Русс
Замена
А. Хант
️️️️
К. Де Брюйне
75'
46'
Замена
А. Игньевски
️️️️
Т. Инуи
45'
+3
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
К. Де Брюйне
45'
+3
19'
ГОЛ! 2:1!
Ш. Райнарц
Пас отдал
Х. Сеферович
ГОЛ! 2:0!
Б. Дост
17'
ГОЛ! 1:0!
И. Перишич
Пас отдал
М. Крузе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
13
Родригес
5
Клозе
27
Налдо
20
Виейринья
23
Гилявоги
27
Арнольд
14
Перишич
11
Де Брюйне
12
Дост
10
Крузе
3-2-1-1-2
1
Градецки
23
Русс
19
Абрахам
3
Самбрано
7
Райнарц
5
Очипка
29
Айхнер
14
Инуи
9
Кастаньос
9
Сеферович
11
Де Брюйне
14
Хант
14
Хант
11
Де Брюйне
27
Арнольд
28
Треш
28
Треш
27
Арнольд
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
23
Русс
32
Герецгихер
32
Герецгихер
23
Русс
14
Инуи
22
Игньевски
22
Игньевски
14
Инуи
9
Кастаньос
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Кастаньос
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Фольксваген
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