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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 21 ноября 2015
Айнтрахт
21.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 3
Завершен
Байер
45'
С. Медойевич
23'
Чичарито
39'
Чичарито
72'
Х. Чалханоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Байер
89'
Замена
А. Рамальо
️️️️
К. Беллараби
80'
Замена
В. Юрченко
️️️️
Х. Чалханоглу
77'
Желтая карточка
А. Мехмеди
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
М. Хасебе
77'
72'
ГОЛ! 1:3!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
К. Кампль
Желтая карточка
Ж. Герецгихер
69'
Желтая карточка
Б. Очипка
66'
Замена
Ж. Герецгихер
️️️️
А. Игньевски
65'
62'
Замена
Ш. Кисслинг
️️️️
Чичарито
ГОЛ! 1:2!
С. Медойевич
Пас отдал
М. Штендера
45'
39'
ГОЛ! 0:2!
Чичарито
Пас отдал
Х. Чалханоглу
23'
ГОЛ! 0:1!
Чичарито
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Л. Кастаньос
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Байер
1
Бернд Лено
ВР
18
Венделл
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
14
Чичарито
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Байер
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
80
Владлен Юрченко
ЦП
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
3-2-4-1
1
Градецки
22
Игньевски
3
Самбрано
19
Абрахам
5
Очипка
20
Хасебе
18
Штендера
34
Медойевич
29
Айхнер
14
Майер
9
Кастаньос
4-1-2-1-2
1
Лено
2
Донати
21
Топрак
4
Та
18
Венделл
23
Крамер
20
Чалханоглу
44
Кампль
38
Беллараби
14
Мехмеди
14
Чичарито
22
Игньевски
32
Герецгихер
32
Герецгихер
22
Игньевски
9
Кастаньос
22
Чендлер
22
Чендлер
9
Кастаньос
20
Хасебе
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
20
Хасебе
38
Беллараби
5
Рамальо
5
Рамальо
38
Беллараби
20
Чалханоглу
80
Юрченко
80
Юрченко
20
Чалханоглу
14
Чичарито
11
Кисслинг
11
Кисслинг
14
Чичарито
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Армин Фех
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
18
Дарио Крешич
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
24
Марлон Фрай
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Айнтрахт - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Дойче банк Парк
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