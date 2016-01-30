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Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Айнтрахт
Аугсбург - Айнтрахт: обзор матча 30 января 2016
Аугсбург
30.01.2016, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Айнтрахт
90'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Ш. Айхнер
89'
Замена
А. Игньевски
️️️️
М. Фабиан
Замена
П. Троховски
️️️️
Я. Моравек
82'
79'
Желтая карточка
М. Хасебе
Замена
К. Чжа-Чеол
️️️️
Ф. Макс
72'
62'
Желтая карточка
Д. Абрахам
Желтая карточка
Д. Кор
47'
Замена
М. Фойлнер
️️️️
Д. Байер
45'
Желтая карточка
Д. Байер
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
10
Марко Фабиан
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-4-2
1
Хитц
30
Макс
24
Клаван
2
Верхаг
26
Хонь Юнь-Хо
10
Байер
35
Эссвайн
30
Моравек
31
Кор
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
3-2-5
1
Градецки
3
Самбрано
19
Абрахам
23
Русс
20
Хасебе
5
Очипка
10
Фабиан
14
Майер
18
Штендера
29
Айхнер
9
Хусти
10
Байер
8
Фойлнер
8
Фойлнер
10
Байер
30
Моравек
15
Троховски
15
Троховски
30
Моравек
30
Макс
10
Ку Чжа-Чеол
10
Ку Чжа-Чеол
30
Макс
10
Фабиан
22
Игньевски
22
Игньевски
10
Фабиан
29
Айхнер
9
Сеферович
9
Сеферович
29
Айхнер
Остались в запасе
Аугсбург
Айнтрахт
13
Александр Маннингер
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
7
Халил Алтынтоп
АП
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Аугсбург - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Аугсбург Арена
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