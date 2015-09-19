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Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Айнтрахт
Гамбург - Айнтрахт: обзор матча 19 сентября 2015
Гамбург
19.09.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Айнтрахт
90'
+2
Замена
С. Медойевич
️️️️
М. Хасебе
89'
Замена
Й. Флум
️️️️
М. Штендера
Замена
С. Шипплок
️️️️
П. Ласогга
87'
84'
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
Л. Кастаньос
76'
Желтая карточка
Б. Очипка
Замена
И. Олич
️️️️
И. Иличевич
76'
Замена
М. Грегоритч
️️️️
Н. Мюллер
68'
67'
Желтая карточка
М. Русс
65'
Желтая карточка
Х. Сеферович
9'
Желтая карточка
М. Хасебе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
22
Свен Шипплок
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-5-1
33
Дробны
2
Дикмайер
5
Джуру
4
Спахич
22
Озтрзолек
16
Иличевич
20
Качар
9
Мюллер
14
Хант
90
Холтби
10
Ласогга
3-2-2-2
1
Градецки
19
Абрахам
7
Райнарц
23
Русс
22
Игньевски
5
Очипка
18
Штендера
14
Майер
9
Кастаньос
9
Сеферович
10
Ласогга
22
Шипплок
22
Шипплок
10
Ласогга
16
Иличевич
40
Олич
40
Олич
16
Иличевич
9
Мюллер
11
Грегоритч
11
Грегоритч
9
Мюллер
20
Хасебе
34
Медойевич
34
Медойевич
20
Хасебе
9
Кастаньос
29
Айхнер
29
Айхнер
9
Кастаньос
18
Штендера
23
Флум
23
Флум
18
Штендера
Остались в запасе
Гамбург
Айнтрахт
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
15
Рене Адлер
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Гамбург - Айнтрахт
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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