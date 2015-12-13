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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Айнтрахт
Боруссия Д - Айнтрахт: обзор матча 13 декабря 2015
Боруссия Д
13.12.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
4 : 1
Завершен
Айнтрахт
24'
Г. Мхитарян
57'
П. Обамеянг
61'
М. Хуммельс
86'
А. Рамос
7'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Айнтрахт
ГОЛ! 4:1!
А. Рамос
Пас отдал
Л. Пищек
86'
85'
Замена
Н. Риндеркнехт
️️️️
Д. Абрахам
Замена
А. Рамос
️️️️
Г. Мхитарян
82'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
М. Хуммельс
79'
ГОЛ! 3:1!
М. Хуммельс
61'
ГОЛ! 2:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
С. Кагава
57'
45'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Ш. Айхнер
Пенальти не реализован!
П. Обамеянг
45'
44'
Вторая желтая
С. Медойевич
Замена
С. Кагава
️️️️
М. Ройс
43'
28'
Желтая карточка
С. Медойевич
ГОЛ! 1:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
П. Обамеянг
24'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Майер
Пас отдал
Х. Сеферович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
10
Синдзи Кагава
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
22
Нико Риндеркнехт
ЦП
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
15
Хуммельс
5
Бендер
26
Пищек
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
8
Кастро
18
Ройс
7
Обамеянг
3-2-3-1
1
Градецки
19
Абрахам
22
Игньевски
8
Кинсомби
15
Джакпа
5
Очипка
34
Медойевич
29
Айхнер
14
Майер
9
Сеферович
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
18
Ройс
10
Кагава
10
Кагава
18
Ройс
22
Мхитарян
20
Рамос
20
Рамос
22
Мхитарян
19
Абрахам
22
Риндеркнехт
22
Риндеркнехт
19
Абрахам
29
Айхнер
22
Чендлер
22
Чендлер
29
Айхнер
Остались в запасе
Боруссия Д
Айнтрахт
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
13
Хайнц Линднер
ВР
8
Мият Гачинович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
Остались в запасе
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
13
Хайнц Линднер
ВР
8
Мият Гачинович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Боруссия Д - Айнтрахт
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Спорт 1
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