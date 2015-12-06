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Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Дармштадт
Айнтрахт - Дармштадт: обзор матча 06 декабря 2015
Айнтрахт
06.12.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Дармштадт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Дармштадт
89'
Замена
С. Райкович
️️️️
Т. Кемпе
Замена
В. Кадлец
️️️️
С. Медойевич
80'
77'
Замена
М. Зайлер
️️️️
Я. Розенталь
63'
Замена
Ж. Диас
️️️️
Ф. Холланд
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
М. Гачинович
45'
Замена
М. Русс
️️️️
Д. Абрахам
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
4
Айтач Сулу
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
20
Марсель Хеллер
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Дармштадт
1
Патрик Платинс
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Марко Зайлер
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Градецки
7
Райнарц
3
Самбрано
19
Абрахам
5
Очипка
20
Хасебе
34
Медойевич
29
Айхнер
18
Штендера
8
Гачинович
9
Сеферович
3-5-1-1
26
Матениа
4
Сулу
5
Калдирола
32
Холланд
18
Нимайер
11
Кемпе
8
Гондорф
26
Юнгвирт
20
Хеллер
10
Розенталь
2
Вагнер
19
Абрахам
23
Русс
23
Русс
19
Абрахам
34
Медойевич
77
Кадлец
77
Кадлец
34
Медойевич
8
Гачинович
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
8
Гачинович
10
Розенталь
7
Зайлер
7
Зайлер
10
Розенталь
32
Холланд
15
Диас
15
Диас
32
Холланд
11
Кемпе
41
Райкович
41
Райкович
11
Кемпе
Остались в запасе
Айнтрахт
Дармштадт
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
Главный тренер
Армин Фех
1
Патрик Платинс
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
Остались в запасе
1
Патрик Платинс
ВР
34
Константин Рауш
ЛП
8
Марио Вранчич
ЦП
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Айнтрахт - Дармштадт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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