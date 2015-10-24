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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Айнтрахт
Ганновер-96 - Айнтрахт: обзор матча 24 октября 2015
Ганновер-96
24.10.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
51'
Ф. Клаус
57'
М. Штендера
65'
М. Штендера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Айнтрахт
90'
+2
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Ш. Айхнер
86'
Замена
Й. Флум
️️️️
М. Штендера
Замена
Фелипе
️️️️
Ф. Клаус
85'
73'
Желтая карточка
К. Самбрано
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
М. Шмидебах
70'
68'
Желтая карточка
Х. Сеферович
Замена
М. Эрдинг
️️️️
А. Собич
66'
65'
ГОЛ! 1:2!
М. Штендера
Пас отдал
Ш. Айхнер
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Штендера
Пас отдал
А. Майер
54'
Замена
С. Медойевич
️️️️
Ш. Райнарц
Желтая карточка
С. Сане
53'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Клаус
Пас отдал
Х. Кийотаке
51'
35'
Желтая карточка
М. Русс
28'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
2
Леон Андреасен
ПП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-3-1-1
20
Цилер
6
Марсело
26
Сане
19
Шульц
2
Сакаи
3
Альборнос
30
Клаус
24
Шмидебах
2
Андреасен
10
Кийотаке
9
Собич
3-2-3-1
1
Градецки
23
Русс
7
Райнарц
3
Самбрано
15
Джакпа
5
Очипка
29
Айхнер
18
Штендера
14
Майер
9
Сеферович
30
Клаус
20
Фелипе
20
Фелипе
30
Клаус
9
Собич
9
Эрдинг
9
Эрдинг
9
Собич
24
Шмидебах
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
24
Шмидебах
29
Айхнер
22
Чендлер
22
Чендлер
29
Айхнер
18
Штендера
23
Флум
23
Флум
18
Штендера
7
Райнарц
34
Медойевич
34
Медойевич
7
Райнарц
Остались в запасе
Ганновер-96
Айнтрахт
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
13
Хайнц Линднер
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
33
Уффе Бех
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Ганновер-96 - Айнтрахт
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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