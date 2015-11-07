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Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 07 ноября 2015
Хоффенхайм
07.11.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Айнтрахт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
90'
+3
Желтая карточка
М. Штендера
90'
+3
Замена
Д. Кинсомби
️️️️
Ш. Айхнер
89'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Х. Сеферович
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Кураньи
79'
78'
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
П. Швеглер
68'
Замена
Н. Амири
️️️️
Э. Варгас
66'
Замена
Ю. Полански
️️️️
С. Руди
60'
11'
Желтая карточка
Х. Сеферович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
4-1-2-3
1
Бауманн
25
Зюле
22
Ким Чжин-Су
4
Бичакчич
7
Шмид
5
Штробль
27
Швеглер
13
Руди
22
Кураньи
11
Варгас
31
Фолланд
3-2-3-1
1
Градецки
19
Абрахам
3
Самбрано
22
Игньевски
7
Райнарц
5
Очипка
18
Штендера
29
Айхнер
14
Майер
9
Сеферович
11
Варгас
10
Амири
10
Амири
11
Варгас
13
Руди
8
Полански
8
Полански
13
Руди
22
Кураньи
11
Салаи
11
Салаи
22
Кураньи
29
Айхнер
8
Кинсомби
8
Кинсомби
29
Айхнер
9
Сеферович
9
Кастаньос
9
Кастаньос
9
Сеферович
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Главный тренер
Хуб Стевенс
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
Остались в запасе
32
Жоэль Герецгихер
ЦП
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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