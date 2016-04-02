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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Айнтрахт
Бавария - Айнтрахт: обзор матча 02 апреля 2016
Бавария
02.04.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
20'
Ф. Рибери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Айнтрахт
90'
+4
Желтая карточка
Л. Кастаньос
Замена
А. Видаль
️️️️
М. Гетце
85'
Замена
Д. Коста
️️️️
Р. Левандовски
71'
64'
Замена
С. Киттель
️️️️
Э. Бен-Хатира
58'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Х. Сеферович
Желтая карточка
М. Гетце
55'
51'
Желтая карточка
М. Штендера
49'
Желтая карточка
Т. Чендлер
48'
Замена
М. Штендера
️️️️
С. Хусти
45'
Желтая карточка
Э. Бен-Хатира
Желтая карточка
Р. Левандовски
41'
41'
Желтая карточка
Д. Абрахам
ГОЛ! 1:0!
Ф. Рибери
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
27
Марио Гетце
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
29
Штефан Айхнер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
18
Марк Штендера
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Нойер
24
Бернат
5
Алаба
21
Лам
88
Мартинес
7
Рибери
6
Алькантара
3
Алонсо
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-3-1
1
Градецки
20
Хасебе
19
Абрахам
3
Самбрано
22
Чендлер
5
Очипка
28
Бен-Хатира
29
Айхнер
9
Хусти
9
Сеферович
27
Гетце
23
Видаль
23
Видаль
27
Гетце
9
Левандовски
11
Коста
11
Коста
9
Левандовски
9
Хусти
18
Штендера
18
Штендера
9
Хусти
28
Бен-Хатира
8
Киттель
8
Киттель
28
Бен-Хатира
9
Сеферович
9
Кастаньос
9
Кастаньос
9
Сеферович
Остались в запасе
Бавария
Айнтрахт
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бавария - Айнтрахт
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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