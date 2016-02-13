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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Айнтрахт
Кельн - Айнтрахт: обзор матча 13 февраля 2016
Кельн
13.02.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Айнтрахт
29'
Я. Герхардт
57'
Д. Хайнц
72'
А. Модест
24'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Айнтрахт
Замена
Ф. Соренсен
️️️️
Л. Биттенкурт
83'
82'
Желтая карточка
Б. Очипка
Замена
К. Фогт
️️️️
Ф. Младенович
77'
73'
Замена
Э. Бен-Хатира
️️️️
М. Фабиан
ГОЛ! 3:1!
А. Модест
Пас отдал
Я. Герхардт
72'
66'
Желтая карточка
М. Штендера
66'
Желтая карточка
М. Русс
Желтая карточка
А. Модест
66'
60'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
М. Хасебе
ГОЛ! 2:1!
Д. Хайнц
Пас отдал
Ф. Младенович
57'
Желтая карточка
М. Риссе
54'
52'
Желтая карточка
М. Хасебе
50'
Желтая карточка
Я. Регасел
ГОЛ! 1:1!
Я. Герхардт
Пас отдал
А. Модест
29'
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Майер
Пас отдал
С. Хусти
19'
Желтая карточка
М. Фабиан
Замена
М. Леманн
️️️️
С. Цоллер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
10
Марко Фабиан
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хорн
3
Хайнц
5
Марох
3
Маврай
37
Младенович
14
Хектор
31
Герхардт
31
Риссе
32
Биттенкурт
27
Модест
6
Цоллер
3-2-5
1
Градецки
23
Регасел
23
Русс
19
Абрахам
20
Хасебе
5
Очипка
10
Фабиан
29
Айхнер
14
Майер
18
Штендера
9
Хусти
32
Биттенкурт
4
Соренсен
4
Соренсен
32
Биттенкурт
37
Младенович
7
Фогт
7
Фогт
37
Младенович
6
Цоллер
33
Леманн
33
Леманн
6
Цоллер
10
Фабиан
28
Бен-Хатира
28
Бен-Хатира
10
Фабиан
20
Хасебе
9
Сеферович
9
Сеферович
20
Хасебе
Остались в запасе
Кельн
Айнтрахт
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
16
Павел Ольковски
ЦЗ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Кельн - Айнтрахт
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Рейн Энерги
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