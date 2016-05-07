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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Боруссия Д
Айнтрахт - Боруссия Д: обзор матча 07 мая 2016
Айнтрахт
07.05.2016, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Боруссия Д
14'
Ш. Айхнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Боруссия Д
Желтая карточка
М. Штендера
85'
Замена
М. Штендера
️️️️
Ш. Айхнер
84'
Желтая карточка
Ш. Айхнер
80'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Л. Кастаньос
77'
Желтая карточка
К. Джакпа
76'
73'
Желтая карточка
М. Шмельцер
Желтая карточка
Т. Чендлер
73'
65'
Замена
Г. Кастро
️️️️
П. Обамеянг
65'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Хуммельс
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Э. Бен-Хатира
59'
45'
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
Э. Дурм
43'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Желтая карточка
С. Хусти
38'
15'
Желтая карточка
П. Обамеянг
ГОЛ! 1:0!
Ш. Айхнер
Пас отдал
М. Хасебе
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Янни Регасел
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
29
Штефан Айхнер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
3-2-3-1
1
Градецки
19
Абрахам
23
Русс
23
Регасел
5
Очипка
15
Джакпа
9
Хусти
29
Айхнер
28
Бен-Хатира
9
Кастаньос
4-2-2-2
1
Бюрки
37
Дурм
15
Хуммельс
5
Бендер
29
Шмельцер
22
Мхитарян
8
Шахин
10
Кагава
18
Ройс
20
Рамос
7
Обамеянг
28
Бен-Хатира
22
Чендлер
22
Чендлер
28
Бен-Хатира
29
Айхнер
18
Штендера
18
Штендера
29
Айхнер
9
Кастаньос
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
9
Кастаньос
15
Хуммельс
11
Пулишич
11
Пулишич
15
Хуммельс
37
Дурм
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
37
Дурм
7
Обамеянг
8
Кастро
8
Кастро
7
Обамеянг
Остались в запасе
Айнтрахт
Боруссия Д
13
Хайнц Линднер
ВР
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Нико Ковач
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
10
Марко Фабиан
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Айнтрахт - Боруссия Д
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 18:25)
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