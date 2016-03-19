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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Ганновер-96
Айнтрахт - Ганновер-96: обзор матча 19 марта 2016
Айнтрахт
19.03.2016, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Ганновер-96
33'
Э. Бен-Хатира
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Ганновер-96
90'
+3
Желтая карточка
У. Алмейда
Замена
С. Киттель
️️️️
Э. Бен-Хатира
88'
Желтая карточка
Х. Сеферович
87'
Замена
Д. Абрахам
️️️️
С. Хусти
82'
81'
Желтая карточка
Ч. Гюльселам
78'
Желтая карточка
Р. Цилер
77'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Караман
69'
Замена
А. Сен-Максимен
️️️️
Х. Ямагучи
Замена
М. Хасебе
️️️️
Ш. Райнарц
62'
45'
Замена
В. Антон
️️️️
К. Шульц
ГОЛ! 1:0!
Э. Бен-Хатира
Пас отдал
Ш. Айхнер
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Марк Штендера
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
37
Александер Милошевич
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
16
Хотару Ямагучи
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
8
Сонни Киттель
ЦП
10
Марко Фабиан
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
3-2-4-1
1
Градецки
23
Русс
3
Самбрано
7
Райнарц
15
Джакпа
22
Чендлер
9
Хусти
18
Штендера
29
Айхнер
28
Бен-Хатира
9
Сеферович
4-3-1-2
20
Цилер
2
Сакаи
19
Шульц
37
Милошевич
25
Сорг
16
Ямагучи
7
Приб
6
Гюльселам
10
Кийотаке
9
Алмейда
19
Караман
7
Райнарц
20
Хасебе
20
Хасебе
7
Райнарц
9
Хусти
19
Абрахам
19
Абрахам
9
Хусти
28
Бен-Хатира
8
Киттель
8
Киттель
28
Бен-Хатира
19
Шульц
3
Антон
3
Антон
19
Шульц
16
Ямагучи
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
16
Ямагучи
19
Караман
11
Салаи
11
Салаи
19
Караман
Остались в запасе
Айнтрахт
Ганновер-96
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
Остались в запасе
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Айнтрахт - Ганновер-96
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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