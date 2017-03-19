Додо - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Хосе Родолфо
|Фамилия
|Пирес Рибейро
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Хосе Родолфо
|Фамилия
|Пирес Рибейро
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампинас
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2017
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:4
|Наполи (Неаполь)
|21.05.2017
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|14.05.2017
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Кьево (Верона)
|07.05.2017
|1' -45'
|Лацио (Рим)
|7:3
|Сампдория (Генуя)
|29.04.2017
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|23.04.2017
|1' -73'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Кротоне (Кротоне)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|09.04.2017
|1' -74'
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Фиорентина (Флоренция)
|03.04.2017
|1' -70'
|Интер (Милан)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|11.03.2017
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Пескара (Пескара)
|26.02.2017
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|19.02.2017
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|12.02.2017
|45' -90'
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Болонья (Болонья)
|05.02.2017
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:1
|Сампдория (Генуя)
|29.01.2017
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:2
|Рома (Рим)
|15.01.2017
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|07.01.2017
|64' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|22.12.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Лацио (Рим)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Торино (Турин)
|27.11.2016
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|20.11.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|06.11.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|26.09.2016
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|16.09.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Милан (Милан)
|11.09.2016
|45' -80'
|Рома (Рим)
|3:2
|Сампдория (Генуя)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|21.08.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Сампдория (Генуя)