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    Додо - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Хосе Родолфо
    Фамилия Пирес Рибейро
    Команда Сантос
    Состав Основной
    Родной город Кампинас
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 февраля 1992 (31 год)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.05.2017 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:4 Наполи (Неаполь)
    21.05.2017 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Сампдория (Генуя)
    14.05.2017 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Кьево (Верона)
    07.05.2017 1' -45' Лацио (Рим) 7:3 Сампдория (Генуя)
    29.04.2017 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Сампдория (Генуя)
    23.04.2017 1' -73' Сампдория (Генуя) 1:2 Кротоне (Кротоне)
    15.04.2017 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Сампдория (Генуя)
    09.04.2017 1' -74' Сампдория (Генуя) 2:2 Фиорентина (Флоренция)
    03.04.2017 1' -70' Интер (Милан) 1:2 Сампдория (Генуя)
    19.03.2017 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Ювентус (Турин)
    11.03.2017 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:1 Сампдория (Генуя)
    04.03.2017 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Пескара (Пескара)
    26.02.2017 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:1 Сампдория (Генуя)
    19.02.2017 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    12.02.2017 45' -90' Сампдория (Генуя) 3:1 Болонья (Болонья)
    05.02.2017 Был в запасе Милан (Милан) 0:1 Сампдория (Генуя)
    29.01.2017 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:2 Рома (Рим)
    15.01.2017 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    07.01.2017 64' -90' Наполи (Неаполь) 2:1 Сампдория (Генуя)
    22.12.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Удинезе (Удине)
    10.12.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Лацио (Рим)
    04.12.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Торино (Турин)
    27.11.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:1 Сампдория (Генуя)
    20.11.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:2 Сассуоло (Сассуоло)
    06.11.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Сампдория (Генуя)
    15.10.2016 Был в запасе Пескара (Пескара) 1:1 Сампдория (Генуя)
    02.10.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Палермо (Палермо)
    26.09.2016 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Сампдория (Генуя)
    21.09.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Сампдория (Генуя)
    16.09.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Милан (Милан)
    11.09.2016 45' -80' Рома (Рим) 3:2 Сампдория (Генуя)
    28.08.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    21.08.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:1 Сампдория (Генуя)
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