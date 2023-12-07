Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Додо - статистика

Завершил карьеру
6 февраля 1992 (34), Кампинас
#16 | Защитник
179 см
Бразилия | Португалия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сантос
19
0
1
4
0
Атлетико Минейро
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сантос
1 : 2
07.12.2023
Форталеза
1' - 42'
3'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 0
04.12.2023
Сантос
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 3
30.11.2023
Флуминенсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Фламенго
1 : 2
02.11.2023
Сантос
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коринтианс
1 : 1
30.10.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Сантос
2 : 1
27.10.2023
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Интернасьонал
7 : 1
22.10.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Сантос
1 : 3
20.10.2023
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Сантос
4 : 1
01.10.2023
Васко да Гама
1' - 66'
45'
24'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Баия
1 : 2
19.09.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Сантос
0 : 3
15.09.2023
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Америка Минейро
2 : 0
04.09.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
27.08.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Сантос
2 : 1
20.08.2023
Гремио
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
4 : 0
14.08.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Сантос
1 : 1
05.08.2023
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Флуминенсе
1 : 0
29.07.2023
Сантос
1' - 90'
47'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сантос
2 : 2
23.07.2023
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Сан-Паулу
4 : 1
16.07.2023
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
02.07.2023
Америка Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Форталеза
2 : 1
25.06.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
1 : 1
22.06.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
11.06.2023
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
0 : 1
04.06.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
29.05.2023
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Коритиба
1 : 2
21.05.2023
Атлетико Минейро
1' - 60'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
14.05.2023
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Куяба
0 : 4
11.05.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
2 : 0
08.05.2023
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.04.2023
Атлетико Паранаэнсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
1 : 2
16.04.2023
Васко да Гама
Был в запасе
Главные новости
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
1
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
1
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+