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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Сантос
Баия - Сантос: обзор матча 19 сентября 2023
Баия
19.09.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 24 тур
1 : 2
Завершен
Сантос
59'
К. Кандидо
73'
М. Леонардо
90+4'
J. Furch
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Баия - Сантос
Желтая карточка
L. Mugni
90'
+6
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
J. Furch
90'
+1
Замена
Доди
️️️️
Й. Сотельдо
90'
+1
Замена
J. Furch
️️️️
М. Леонардо
88'
Желтая карточка
Жоаким
Замена
L. Mugni
️️️️
Y. Felipe
83'
77'
Замена
Нонато
️️️️
Л. Лима
73'
ГОЛ! 1:1!
М. Леонардо
Пас отдал
Жоаким
Замена
V. Alessandro Mingotti
️️️️
Эвералдо
72'
Замена
Л. Джуба
️️️️
Адемир
66'
ГОЛ! 1:0!
К. Кандидо
Пас отдал
Жилберто
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
16
Тасиано
ЦП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
28
Жоаким
ЦЗ
13
Жоао Бассо
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
8
Томас Ринкон
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
3
Kevyson
ЦП
10
Лукас Лима
АП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Баия
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
29
Diego Rosa
ЦП
1
Danilo Fernandes
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Сантос
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
17
Доди
ОП
16
Нонато
ЦП
97
Луан Диас
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
18
Julio Furch
ЦФ
4-1-1-2-3
21
Кандидо
4
Кану
14
Уго
12
Жилберто
5
Асеведо
16
Тасиано
9
Ратао
7
Адемир
88
27
Эвералдо
1
3-4-2-1
34
Пауло
28
Жоаким
13
Бассо
16
Додо
6
Лукас
30
Сотельдо
3
8
Ринкон
10
Лима
22
Брага
38
Леонардо
7
Адемир
46
Джуба
46
Джуба
7
Адемир
88
26
26
88
27
Эвералдо
32
32
27
Эвералдо
30
Сотельдо
17
Доди
17
Доди
30
Сотельдо
10
Лима
16
Нонато
16
Нонато
10
Лима
38
Леонардо
18
18
38
Леонардо
Остались в запасе
Баия
Сантос
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
97
Луан Диас
АП
7
Весли Патати
ЛВ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
44
Маркос Виктор
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
29
Витор Жакаре
ЛВ
1
Danilo Fernandes
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Владимир
ВР
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
97
Луан Диас
АП
7
Весли Патати
ЛВ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Баия - Сантос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
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