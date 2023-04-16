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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Васко да Гама
Атлетико Минейро - Васко да Гама: обзор матча 16 апреля 2023
Атлетико Минейро
16.04.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Завершен
Васко да Гама
45+5'
М. Лемос
10'
Г. Пек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Васко да Гама
86'
Замена
М. Галарса
️️️️
Жаир
Замена
Эденилсон
️️️️
Отавио
83'
Желтая карточка
Халк
81'
80'
Желтая карточка
Г. Пек
79'
Замена
P. Victor
️️️️
Л. Питон
Замена
Патрик
️️️️
Рубенс
72'
Замена
Педриньо
️️️️
Йоран
72'
Желтая карточка
М. Сарачо
68'
64'
Желтая карточка
Р. Бамбу
Желтая карточка
Отавио
58'
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Р. Саравия
56'
55'
Желтая карточка
П. Рауль
Желтая карточка
Р. Саравия
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Лемос
Пас отдал
Жемерсон
45'
+5
Желтая карточка
К. Павон
38'
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пек
Пас отдал
Л. Питон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
3
Лео
ЦФ
77
Габриэл Пек
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
16
Додо
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
80
Матиас Галарса
ЦП
12
Paulo Victor
ЦФ
35
Миранда
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Эверсон
8
Рубенс
21
Жемерсон
3
Лемос
20
Саравия
94
Отавио
19
Йоран
10
Паулиньо
11
Сарачо
7
Халк
7
Павон
3-1-1-3
1
Жардим
2
Родригес
3
Бамбу
6
Питон
8
Жаир
11
Тейшейра
18
Рауль
77
Пек
3
Лео
8
Рубенс
8
Патрик
8
Патрик
8
Рубенс
20
Саравия
25
Мариано
25
Мариано
20
Саравия
94
Отавио
88
Эденилсон
88
Эденилсон
94
Отавио
19
Йоран
10
Педриньо
10
Педриньо
19
Йоран
8
Жаир
80
Галарса
80
Галарса
8
Жаир
6
Питон
12
12
6
Питон
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Васко да Гама
17
Игор Гомес
ЦП
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
16
Додо
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
97
Иван
ВР
35
Миранда
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
17
Игор Гомес
ЦП
31
Матеус Мендес
ВР
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
16
Додо
ЦФ
9
Исаак Томич
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
35
Миранда
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Атлетико Минейро - Васко да Гама
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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