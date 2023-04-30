Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 30 апреля 2023
Атлетико Минейро
30.04.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
10'
Халк
84'
Халк
90+2'
В. Роке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
Желтая карточка
Эверсон
90'
+9
90'
+8
Желтая карточка
А. Каноббио
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
В. Роке
Пас отдал
В. Буэно
Замена
Б. Фукс
️️️️
Жемерсон
87'
86'
Желтая карточка
Л. Линк
ГОЛ! 2:0!
Халк
Пас отдал
Р. Батталья
84'
78'
Красная карточка
А. Сантана
Замена
Ф. Фильо Мариано
️️️️
Р. Саравия
72'
70'
Замена
А. Каноббио
️️️️
Мадсон
Замена
К. Павон
️️️️
Паулиньо
70'
Замена
Р. Батталья
️️️️
Эденилсон
70'
Замена
Патрик
️️️️
Йоран
70'
Желтая карточка
М. Лемос
68'
64'
Желтая карточка
А. Сантана
63'
Замена
Т. Андраде
️️️️
Д. Теранс
46'
Замена
В. Буэно
️️️️
Эрик
46'
Замена
Пабло
️️️️
Ромуло
46'
Замена
Мадсон
️️️️
Келлвен
Желтая карточка
Ревер
29'
ГОЛ! 1:0!
Халк
Пас отдал
Эденилсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
88
Эденилсон
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Атлетико Паранаэнсе
24
Бенто
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
5
Уго Моура
ОП
14
Эрик
ЦП
80
Алекс Сантана
ЦП
80
Давид Теранс
АП
27
Зе Ивалдо
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
16
Додо
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
1
Габриэль Перейра
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
28
Томас Куэльо
ЛВ
15
Витор Буэно
ЦП
18
Кристиан
ЦП
17
Агустин Каноббио
ПВ
24
Лео Линк
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
4-1-2-3
22
Эверсон
8
Рубенс
21
Жемерсон
3
Лемос
20
Саравия
94
Отавио
88
Эденилсон
19
Йоран
10
Паулиньо
11
Сарачо
7
Халк
3-1-2-1-3
24
Бенто
12
Келлвен
44
Хелено
13
Энрике
5
Моура
14
Эрик
80
Сантана
80
Теранс
9
Роке
40
Ромуло
27
Зе Ивалдо
19
Йоран
8
Патрик
8
Патрик
19
Йоран
21
Жемерсон
3
Фукс
3
Фукс
21
Жемерсон
20
Саравия
25
Мариано
25
Мариано
20
Саравия
88
Эденилсон
6
Батталья
6
Батталья
88
Эденилсон
10
Паулиньо
7
Павон
7
Павон
10
Паулиньо
12
Келлвен
22
Мадсон
22
Мадсон
12
Келлвен
14
Эрик
15
Буэно
15
Буэно
14
Эрик
Мадсон
17
Каноббио
17
Каноббио
Мадсон
80
Теранс
11
Андраде
11
Андраде
80
Теранс
40
Ромуло
92
Пабло
92
Пабло
40
Ромуло
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
17
Игор Гомес
ЦП
31
Матеус Мендес
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
16
Додо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
1
Габриэль Перейра
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
18
Кристиан
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
24
Лео Линк
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
17
Игор Гомес
ЦП
31
Матеус Мендес
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
16
Додо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
1
Габриэль Перейра
ВР
5
Педро Энрике
ЦЗ
4
Матеус Фелипе
ЦЗ
18
Кристиан
ЦП
28
Томас Куэльо
ЛВ
24
Лео Линк
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
Вчера, 09:59
4
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
25 ноября
11
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
Раскрыты условия трансфера Вивероса в ЦСКА
08:42
3
Форвард, на которого претендует ЦСКА, не хочет играть в РПЛ
Вчера, 09:59
4
ЦСКА готов заплатить до 25 миллионов за нового форварда
25 ноября
11
ЦСКА может обменять Гонду на лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
24 ноября
6
В ЦСКА согласовали трансфер 20-миллионного форварда
24 ноября
18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+