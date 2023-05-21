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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Атлетико Минейро
Коритиба - Атлетико Минейро: обзор матча 21 мая 2023
Коритиба
21.05.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
13'
Робсон (П)
37'
Д. Чансельор (АГ)
90+1'
Халк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Атлетико Минейро
90'
+4
Желтая карточка
Р. Саравия
Замена
Г. Бочилия
️️️️
Д. Чансельор
90'
+2
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Халк
89'
Вторая желтая
М. Лемос
84'
Желтая карточка
Э. Варгас
Замена
Ж. Урсо
️️️️
L.
75'
Замена
В. Потткер
️️️️
М. Морено
75'
67'
Желтая карточка
М. Лемос
65'
Желтая карточка
Халк
Замена
М. Винисиус
️️️️
Натанаэл
65'
60'
Замена
Рубенс
️️️️
Додо
60'
Замена
К. Павон
️️️️
Йоран
58'
Желтая карточка
Йоран
Вторая желтая
З. Роберто
55'
46'
Замена
Р. Батталья
️️️️
И. Гомес
46'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Патрик
45'
+1
Желтая карточка
Патрик
Желтая карточка
Робсон
45'
+1
43'
Желтая карточка
И. Гомес
37'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Чансельор
Желтая карточка
Натанаэл
36'
Желтая карточка
З. Роберто
28'
Желтая карточка
L.
18'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Робсон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
3
Энрике
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
4
Джон Чансельор
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
15
Bruno Gomes
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
17
Игор Гомес
ЦП
8
Патрик
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
19
Йоран
ЦП
7
Халк
ПВ
16
Додо
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Коритиба
2
Маркос Винисиус
ЦЗ
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
90
Вилльям Потткер
ПВ
12
Marcão
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Кристиан Павон
ЦФ
42
Каду
ЦФ
4-5
27
Полли
3
Энрике
4
Чансельор
2
Виана
83
28
99
Зе Роберто
2
Натанаэл
30
Робсон
10
Морено
3-4-1-2
22
Эверсон
20
Саравия
3
Лемос
3
Фукс
8
Патрик
88
Эденилсон
19
Йоран
17
Гомес
7
Халк
11
Варгас
16
Додо
2
Натанаэл
2
Винисиус
2
Винисиус
2
Натанаэл
4
Чансельор
21
Бочилия
21
Бочилия
4
Чансельор
28
30
Урсо
30
Урсо
28
10
Морено
90
Потткер
90
Потткер
10
Морено
16
Додо
8
Рубенс
8
Рубенс
16
Додо
17
Гомес
6
Батталья
6
Батталья
17
Гомес
8
Патрик
11
Сарачо
11
Сарачо
8
Патрик
19
Йоран
7
Павон
7
Павон
19
Йоран
Остались в запасе
Коритиба
Атлетико Минейро
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
12
Marcão
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Остались в запасе
7
Андрей
ОП
28
Vilar
ЦП
18
Матеус Бьянки
ЦП
12
Marcão
ЦФ
11
Wesley Pombo
ЦФ
12
Виктор Луис
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
6
Натан Силва
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Статистика матча Коритиба - Атлетико Минейро
4
1
1
7
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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