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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Сантос
Сан-Паулу - Сантос: обзор матча 16 июля 2023
Сан-Паулу
16.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
4 : 1
Завершен
Сантос
22'
Х. Кальери (П)
45+1'
Х. Кальери
79'
Давид
88'
Пато
90+3'
М. Леонардо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Паулу - Сантос
Желтая карточка
М. Араухо
90'
+3
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Леонардо
ГОЛ! 4:0!
Пато
Пас отдал
Давид
88'
84'
Замена
В. Балиэйро
️️️️
Мессиас
Замена
Пато
️️️️
Жуан
81'
ГОЛ! 3:0!
Давид
Пас отдал
Р. Нестор
79'
Замена
Эрисон
️️️️
Лусиано
78'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Алиссон
71'
Замена
Давид
️️️️
Х. Кальери
71'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Велингтон
71'
70'
Желтая карточка
Жоаким
Желтая карточка
Алиссон
50'
46'
Замена
Г. Камачо
️️️️
Сандри
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальери
Пас отдал
Алиссон
45'
+1
35'
Желтая карточка
Сандри
24'
Желтая карточка
С. Мендоса
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Кальери
22'
13'
Желтая карточка
Мессиас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
15
Микель Араухо
АП
10
Лусиано
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
16
Додо
ЛЗ
24
Мессиас
ЦЗ
28
Жоаким
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Доди
ОП
6
Сандри
ЦП
10
Лукас Лима
АП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
7
Давид
ЛВ
32
Маркос Пауло
ЛВ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
99
Эрисон
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Сантос
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
7
Весли Патати
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
3
Kevyson
ЦП
1
Diogenes
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
40
Cadu
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
4-1-2-3
23
Рафаэл
34
Велингтон
5
Арболеда
19
Коста
13
Рафинья
32
Мендес
25
Алиссон
15
Араухо
9
Кальери
9
Жуан
10
Лусиано
4-1-1-2-2
34
Пауло
2
Лукас
24
Мессиас
28
Жоаким
16
Додо
17
Доди
6
Сандри
10
Лима
22
Брага
7
Мендоса
38
Леонардо
34
Велингтон
38
Паулиста
38
Паулиста
34
Велингтон
25
Алиссон
11
Нестор
11
Нестор
25
Алиссон
9
Кальери
7
Давид
7
Давид
9
Кальери
10
Лусиано
99
Эрисон
99
Эрисон
10
Лусиано
9
Жуан
12
Пато
12
Пато
9
Жуан
24
Мессиас
17
Балиэйро
17
Балиэйро
24
Мессиас
6
Сандри
29
Камачо
29
Камачо
6
Сандри
Остались в запасе
Сан-Паулу
Сантос
13
Жандрей
ВР
34
Рай Рамос
ПЗ
33
Луан
ОП
20
Родригиньо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
32
Маркос Пауло
ЛВ
Главный тренер
Доривал Жуниор
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Kevyson
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
40
Cadu
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Одаир Хеллман
Остались в запасе
13
Жандрей
ВР
34
Рай Рамос
ПЗ
33
Луан
ОП
20
Родригиньо
ЦП
10
Веллингтон Рато
АП
32
Маркос Пауло
ЛВ
Остались в запасе
12
Габриэл Иносенсио
ЛЗ
31
Алекс
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Kevyson
ЦП
7
Весли Патати
ЛВ
1
Diogenes
ЦФ
19
Дейвид Вашингтон
ЦФ
40
Cadu
ЦФ
30
Мигелито
ЦФ
88
Бруно Месенга
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Одаир Хеллман
Статистика матча Сан-Паулу - Сантос
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Сантос
Бразилия. Серия А, 37 тур
Витория
- : -
29.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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