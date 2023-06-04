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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Атлетико Минейро
Крузейро - Атлетико Минейро: обзор матча 04 июня 2023
Крузейро
04.06.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
27'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Атлетико Минейро
90'
+9
Желтая карточка
Р. Саравия
Желтая карточка
Л. Кастан
90'
+6
90'
+6
Замена
Ревер
️️️️
Паулиньо
90'
+1
Желтая карточка
Халк
Замена
Д. Жуниор
️️️️
Валлисон
87'
Желтая карточка
Нерис
85'
85'
Замена
М. Лемос
️️️️
Йоран
79'
Желтая карточка
Эверсон
Замена
S.
️️️️
Уэсли
72'
71'
Желтая карточка
Йоран
Замена
H. Dourado
️️️️
Жилберто
61'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
М. Хусса
60'
56'
Замена
Патрик
️️️️
Эденилсон
Желтая карточка
Н. Моура
45'
+9
Желтая карточка
Валлисон
45'
+1
34'
Желтая карточка
Отавио
27'
ГОЛ! 0:1!
Халк
Желтая карточка
М. Хусса
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
21
Уэсли
ЛВ
9
Бруно Родригес
ЛВ
80
Валлисон
ЦП
10
Матеус Витал
АП
5
Матеус Хусса
ЦФ
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
94
Отавио
ОП
19
Йоран
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
36
Филипе Машадо
ОП
10
Даниэл Жуниор
ЦП
25
Ian Luccas
ЦП
25
Нето Моура
ЦП
11
Никао
АП
70
Juan Christian
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
99
Henrique Dourado
ЦФ
91
Gabriel
ЦФ
Атлетико Минейро
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
8
Патрик
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
42
Каду
ЦФ
4-1-3-2
1
Кабрал
23
Марлон
77
Нерис
4
Кастан
12
Вилльям
80
Валлисон
9
Родригес
10
Витал
21
Уэсли
9
Жилберто
5
Хусса
4-1-3-2
22
Эверсон
20
Саравия
21
Жемерсон
6
Силва
8
Рубенс
94
Отавио
19
Йоран
88
Эденилсон
6
Батталья
7
Халк
10
Паулиньо
5
Хусса
36
Машадо
36
Машадо
5
Хусса
80
Валлисон
10
Жуниор
10
Жуниор
80
Валлисон
21
Уэсли
33
33
21
Уэсли
9
Жилберто
99
99
9
Жилберто
19
Йоран
3
Лемос
3
Лемос
19
Йоран
10
Паулиньо
4
Ревер
4
Ревер
10
Паулиньо
88
Эденилсон
8
Патрик
8
Патрик
88
Эденилсон
Остались в запасе
Крузейро
Атлетико Минейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
25
Ian Luccas
ЦП
25
Нето Моура
ЦП
11
Никао
АП
70
Juan Christian
ЦФ
91
Gabriel
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
32
Игор Формига
ЦЗ
25
Ian Luccas
ЦП
25
Нето Моура
ЦП
11
Никао
АП
70
Juan Christian
ЦФ
91
Gabriel
ЦФ
Остались в запасе
1
Gabriel Delfim
ВР
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
17
Игор Гомес
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Статистика матча Крузейро - Атлетико Минейро
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Атлетико Минейро
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A Бразилии: шансы «Фламенго» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 32-го тура
26 октября
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