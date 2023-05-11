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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Куяба - Атлетико Минейро
Куяба - Атлетико Минейро: обзор матча 11 мая 2023
Куяба
11.05.2023, четверг, 02:00
Бразилия. Серия А, 5 тур
0 : 4
Завершен
Атлетико Минейро
13'
Йоран
49'
Халк (П)
72'
К. Павон
87'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куяба - Атлетико Минейро
87'
ГОЛ! 0:4!
Паулиньо
Пас отдал
К. Павон
83'
Замена
Ревер
️️️️
Б. Фукс
Замена
П. Кеппелини
️️️️
Рональд
78'
72'
ГОЛ! 0:3!
К. Павон
Пас отдал
Халк
66'
Замена
Паулиньо
️️️️
Э. Варгас
Замена
Дейверсон
️️️️
И. Питта
64'
Желтая карточка
Марллон
49'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Халк
46'
Замена
Эденилсон
️️️️
Йоран
46'
Замена
Рубенс
️️️️
М. Сарачо
Замена
Э. Негеба
️️️️
Д. Кафу
46'
Замена
Раниэле
️️️️
Ф. Аугусто
44'
37'
Желтая карточка
М. Сарачо
13'
ГОЛ! 0:1!
Йоран
Пас отдал
К. Павон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куяба
22
Вальтер
ВР
14
Патрик Калмон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
6
Филипе Аугусто
ОП
27
Денилсон
ЦП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Куяба
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
98
Mateusinho
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
14
Раниэле
ОП
16
Рикельме
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЦП
10
Пабло Кеппелини
ЦП
77
Юри Кастильо
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
17
Игор Гомес
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
16
Додо
ЦФ
3-2-1-4
22
Вальтер
14
Калмон
33
Эмпереур
13
Марллон
8
Рональд
6
Аугусто
27
Денилсон
2
7
Кафу
11
Силва
9
Питта
3-3-2-2
22
Эверсон
21
Жемерсон
6
Силва
3
Фукс
8
Патрик
6
Батталья
19
Йоран
7
Халк
11
Сарачо
11
Варгас
7
Павон
6
Аугусто
14
Раниэле
14
Раниэле
6
Аугусто
7
Кафу
94
Негеба
94
Негеба
7
Кафу
8
Рональд
10
Кеппелини
10
Кеппелини
8
Рональд
9
Питта
16
Дейверсон
16
Дейверсон
9
Питта
11
Сарачо
8
Рубенс
8
Рубенс
11
Сарачо
3
Фукс
4
Ревер
4
Ревер
3
Фукс
19
Йоран
88
Эденилсон
88
Эденилсон
19
Йоран
11
Варгас
10
Паулиньо
10
Паулиньо
11
Варгас
Остались в запасе
Куяба
Атлетико Минейро
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
98
Mateusinho
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
16
Рикельме
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
77
Юри Кастильо
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
17
Игор Гомес
ЦП
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Остались в запасе
54
Рикардо Серкейра
ЦЗ
98
Mateusinho
ЦЗ
3
Аллисон
ЦЗ
16
Рикельме
ЦП
10
Николас Куальята
ЛВ
77
Юри Кастильо
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
21
Жоао Карлос
ЦФ
Остались в запасе
17
Игор Гомес
ЦП
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Статистика матча Куяба - Атлетико Минейро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Пантаналь
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