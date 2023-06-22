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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Атлетико Минейро
Флуминенсе - Атлетико Минейро: обзор матча 22 июня 2023
Флуминенсе
22.06.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Минейро
45+1'
С. Хавьер
35'
Гуга (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Атлетико Минейро
Желтая карточка
Д. Кеннеди
90'
+8
Желтая карточка
Андре
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Г. Арана
90'
Желтая карточка
Халк
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Г. Кано
90'
90'
Замена
Э. Варгас
️️️️
К. Павон
89'
Желтая карточка
Р. Батталья
89'
Замена
Эденилсон
️️️️
М. Сарачо
81'
Замена
Патрик
️️️️
Паулиньо
Замена
Мартинелли
️️️️
Леле
71'
Замена
Г. Пирани
️️️️
Кено
71'
62'
Замена
И. Гомес
️️️️
Йоран
ГОЛ! 1:1!
С. Хавьер
45'
+1
35'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Гуга
32'
Желтая карточка
Йоран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
23
Гуга
ПЗ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
18
Леле
ЦФ
20
Кено
ЦФ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Флуминенсе
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
21
Тиаго Сантос
ОП
34
Эдиньо
ЦП
12
Габриэл Пирани
ЦП
8
Мартинелли
ЦП
11
Исаак
ЦП
10
Джованни
ЦП
9
Джон Кеннеди
ЦФ
11
Алан
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
94
Отавио
ОП
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Фабио
2
Хавьер
44
Брас
33
Нино
23
Гуга
7
Андре
10
Гансо
45
Лима
14
Кано
20
Кено
18
Леле
4-2-3-1
22
Эверсон
13
Арана
3
Фукс
21
Жемерсон
25
Мариано
6
Батталья
19
Йоран
7
Халк
11
Сарачо
10
Паулиньо
7
Павон
20
Кено
12
Пирани
12
Пирани
20
Кено
18
Леле
8
Мартинелли
8
Мартинелли
18
Леле
14
Кано
9
Кеннеди
9
Кеннеди
14
Кано
10
Паулиньо
8
Патрик
8
Патрик
10
Паулиньо
19
Йоран
17
Гомес
17
Гомес
19
Йоран
11
Сарачо
88
Эденилсон
88
Эденилсон
11
Сарачо
7
Павон
11
Варгас
11
Варгас
7
Павон
Остались в запасе
Флуминенсе
Атлетико Минейро
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
21
Тиаго Сантос
ОП
34
Эдиньо
ЦП
11
Исаак
ЦП
10
Джованни
ЦП
11
Алан
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
94
Отавио
ОП
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Остались в запасе
98
Витор Эудес
ВР
22
Педро Ранхел
ВР
21
Тиаго Сантос
ОП
34
Эдиньо
ЦП
11
Исаак
ЦП
10
Джованни
ЦП
11
Алан
ЦФ
Остались в запасе
8
Рубенс
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Ревер
ЦЗ
21
Игор Рабельо
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
94
Отавио
ОП
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Луис Фелипе Сколари
Статистика матча Флуминенсе - Атлетико Минейро
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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