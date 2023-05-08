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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Атлетико Минейро
Ботафого - Атлетико Минейро: обзор матча 08 мая 2023
Ботафого
08.05.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико Минейро
30'
В. Са
60'
М. Наскименто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Атлетико Минейро
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Габриэл
90'
Замена
L. Segovia
️️️️
Ж. Сантос
89'
Замена
Л. Энрике
️️️️
В. Са
79'
Замена
Ч. Че
️️️️
Л. Фернандес
70'
Замена
Тикиньо
️️️️
М. Наскименто
70'
69'
Замена
Э. Варгас
️️️️
Паулиньо
Желтая карточка
Л. Фернандес
63'
ГОЛ! 2:0!
М. Наскименто
60'
54'
Желтая карточка
М. Лемос
46'
Замена
К. Павон
️️️️
Эденилсон
46'
Замена
И. Гомес
️️️️
Йоран
46'
Замена
Патрик
️️️️
Рубенс
40'
Желтая карточка
Р. Батталья
ГОЛ! 1:0!
В. Са
Пас отдал
Л. Ди Пласидо
30'
28'
Желтая карточка
Рубенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
16
Уго
ЛЗ
31
Виктор Куэста
ЦЗ
24
Леонель Ди Пласидо
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
17
Марлон Фрейтас
ОП
33
Лукас Фернандес
ЦП
18
Габриэл
ЦП
34
Адриэлсон
ЦФ
7
Жуниор Сантос
ЦФ
30
Матеус Наскименто
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
88
Эденилсон
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Халк
ПВ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Ботафого
22
Douglas Borges
ВР
21
Маршал
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
44
Luis Segovia
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
7
Матиас Сеговия
ЦП
75
Rai
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
8
Патрик
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
16
Додо
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
3-1-2-1-4
16
Уго
31
Куэста
24
Ди Пласидо
17
Фрейтас
33
Фернандес
18
Габриэл
27
Са
34
Адриэлсон
20
Перри
30
Наскименто
7
Сантос
4-3-3
22
Эверсон
25
Мариано
3
Лемос
21
Жемерсон
8
Рубенс
88
Эденилсон
6
Батталья
19
Йоран
7
Халк
11
Сарачо
10
Паулиньо
7
Сантос
44
44
7
Сантос
18
Габриэл
33
Карлос Эдуардо
33
Карлос Эдуардо
18
Габриэл
27
Са
11
Энрике
11
Энрике
27
Са
30
Наскименто
9
Тикиньо
9
Тикиньо
30
Наскименто
33
Фернандес
3
Че Че
3
Че Че
33
Фернандес
8
Рубенс
8
Патрик
8
Патрик
8
Рубенс
19
Йоран
17
Гомес
17
Гомес
19
Йоран
88
Эденилсон
7
Павон
7
Павон
88
Эденилсон
10
Паулиньо
11
Варгас
11
Варгас
10
Паулиньо
Остались в запасе
Ботафого
Атлетико Минейро
22
Douglas Borges
ВР
21
Маршал
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
7
Матиас Сеговия
ЦП
75
Rai
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
Главный тренер
Луиш Каштру
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Остались в запасе
22
Douglas Borges
ВР
21
Маршал
ЛЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
20
Даниэл Борхес
ПЗ
7
Матиас Сеговия
ЦП
75
Rai
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
16
Додо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Алекси "Кука" Стивал
Статистика матча Ботафого - Атлетико Минейро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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