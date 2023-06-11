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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Брагантино
Атлетико Минейро - Брагантино: обзор матча 11 июня 2023
Атлетико Минейро
11.06.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Брагантино
17'
Паулиньо
35'
Э. Саша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Минейро - Брагантино
Желтая карточка
М. Лемос
81'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
80'
75'
Замена
Алеррандро
️️️️
Э. Саша
75'
Замена
Гилерме
️️️️
Витиньо
Замена
Эденилсон
️️️️
К. Павон
75'
Замена
Патрик
️️️️
И. Гомес
68'
Замена
Г. Арана
️️️️
Рубенс
68'
59'
Замена
Густавиньо
️️️️
Х. Уртадо
59'
Замена
Т. Борбас
️️️️
Л. Эвангелиста
39'
Желтая карточка
Л. Реалпе
35'
ГОЛ! 1:1!
Э. Саша
Пас отдал
Л. Эвангелиста
29'
Желтая карточка
Л. Эвангелиста
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
И. Гомес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
8
Рубенс
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Игор Гомес
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
7
Кристиан Павон
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Брагантино
1
Клейтон
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
7
Рамирес
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
30
Генри Москера
ЦП
34
Хосе Уртадо
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
42
Каду
ЦФ
Брагантино
30
Лукао
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
46
Густаво Энрике
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
55
Эвертон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
31
Гилерме
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
22
Густавиньо
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
4-2-2-2
22
Эверсон
8
Рубенс
21
Жемерсон
3
Лемос
25
Мариано
6
Батталья
17
Гомес
10
Паулиньо
11
Сарачо
11
Варгас
7
Павон
2-1-3-1-3
1
Клейтон
3
Сантос
29
Капишаба
25
Силва
7
Рамирес
30
Эвангелиста
30
Москера
28
Витиньо
3
Реалпе
8
Саша
34
Уртадо
8
Рубенс
13
Арана
13
Арана
8
Рубенс
7
Павон
88
Эденилсон
88
Эденилсон
7
Павон
17
Гомес
8
Патрик
8
Патрик
17
Гомес
28
Витиньо
31
Гилерме
31
Гилерме
28
Витиньо
34
Уртадо
22
Густавиньо
22
Густавиньо
34
Уртадо
30
Эвангелиста
18
Борбас
18
Борбас
30
Эвангелиста
8
Саша
9
Алеррандро
9
Алеррандро
8
Саша
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Брагантино
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
42
Каду
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
30
Лукао
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
46
Густаво Энрике
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
55
Эвертон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
3
Бруно Фукс
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
42
Каду
ЦФ
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
13
Адерлан
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
46
Густаво Энрике
ЦЗ
48
Натан Камарго
ЦП
55
Эвертон
ЦП
25
Бруно Пракседес
АП
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Атлетико Минейро - Брагантино
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэл Родриго Клейн
Стадион:
Минейран
Новости команд
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Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
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22 ноября
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A Бразилии: шансы «Витории» и «Брагантино» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
22 ноября
1
Бразильский журналист – о Кассьерре: «Зенит» может забрать его обратно?»
19 ноября
5
Серия A: шансы «Мирассола» и «Атлетико Минейро» на победу в матче 35 тура
14 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
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26 октября
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22 ноября
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19 ноября
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