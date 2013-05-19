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Чиро Полито
Статистика
Чиро Полито - статистика
Завершил карьеру
12 апреля 1979 (47), Неаполь
#16 | Вратарь
184 см | 78 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
4
-6
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
2 : 2
19.05.2013
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
2 : 1
12.05.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
0 : 1
08.05.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 0
05.05.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1 : 1
27.04.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
1 : 1
20.04.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
0 : 2
13.04.2013
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
3 : 4
07.04.2013
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Аталанта
2 : 1
10.03.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сиена
0 : 2
03.03.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 3
24.02.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
2 : 1
17.02.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
0 : 0
10.02.2013
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1 : 2
03.02.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Аталанта
0 : 1
27.01.2013
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
1 : 1
20.01.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2 : 0
13.01.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1 : 0
06.01.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 1
22.12.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3 : 0
16.12.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
2 : 1
08.12.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
2 : 1
02.12.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
0 : 1
25.11.2012
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Фиорентина
4 : 1
18.11.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
3 : 2
11.11.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
1 : 2
04.11.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
1 : 0
31.10.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Пескара
0 : 0
28.10.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2 : 1
21.10.2012
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
07.10.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Аталанта
1 : 5
30.09.2012
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
2 : 1
26.09.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 0
23.09.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
0 : 1
15.09.2012
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 1
02.09.2012
Аталанта
71' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
0 : 1
26.08.2012
Лацио
Был в запасе
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