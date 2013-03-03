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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Аталанта
Сиена - Аталанта: обзор матча 03 марта 2013
Сиена
03.03.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
3'
Д. Бонавентура
68'
Д. Бонавентура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Аталанта
83'
Желтая карточка
М. Канини
77'
Замена
И. Радованович
️️️️
К. Кармона
Замена
М. Паолуччи
️️️️
И. Эмегара
74'
70'
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
М. Ливайя
Замена
С. Агра
️️️️
А. Сесту
68'
68'
ГОЛ! 0:2!
Д. Бонавентура
Пас отдал
К. Раймонди
57'
Замена
М. Канини
️️️️
Л. Джорджи
Замена
Э. Богдани
️️️️
Н. Бельмонте
47'
19'
Желтая карточка
К. Раймонди
11'
Желтая карточка
К. Кармона
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Х. Денис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
6
Анжело
ПП
81
Эрьон Богдани
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
3-2-4-1
25
Пеголо
27
Фелипе
88
Терлицци
5
Тейшейра
33
Рубин
14
Бельмонте
7
Сесту
19
Больцони
14
Делла Рокка
27
Розина
11
Эмегара
4-4-2
47
Консильи
77
Раймонди
2
Стендардо
17
Луккини
36
Дель Гроссо
10
Джорджи
14
Кармона
8
Бьондини
7
Бонавентура
19
Денис
10
Ливайя
14
Бельмонте
81
Богдани
81
Богдани
14
Бельмонте
7
Сесту
7
Агра
7
Агра
7
Сесту
11
Эмегара
9
Паолуччи
9
Паолуччи
11
Эмегара
14
Кармона
16
Радованович
16
Радованович
14
Кармона
10
Джорджи
2
Канини
2
Канини
10
Джорджи
10
Ливайя
20
Бриенца
20
Бриенца
10
Ливайя
Остались в запасе
Сиена
Аталанта
25
Бруно Увини
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
6
Анжело
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
24
Массимо Пачи
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
6
Анжело
ПП
Остались в запасе
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Сиена - Аталанта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
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