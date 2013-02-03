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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Аталанта
Палермо - Аталанта: обзор матча 03 февраля 2013
Палермо
03.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
83'
М. Нельсон
54'
К. Кармона
71'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Аталанта
ГОЛ! 1:2!
М. Нельсон
Пас отдал
М. Формика
83'
Замена
С. Малеле
️️️️
Й. Иличич
77'
Желтая карточка
М. Формика
76'
71'
ГОЛ! 0:2!
Х. Денис
Пас отдал
Г. Стендардо
68'
Желтая карточка
Р. Каццола
Замена
М. Формика
️️️️
Д. Фаббрини
68'
64'
Замена
Р. Каццола
️️️️
И. Радованович
57'
Замена
К. Раймонди
️️️️
Л. Скалони
Замена
П. Дибала
️️️️
А. Доссена
57'
54'
ГОЛ! 0:1!
К. Кармона
53'
Замена
Х. Денис
️️️️
Ф. Парра
35'
Желтая карточка
И. Радованович
21'
Желтая карточка
Л. Скалони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
18
Алехандро Форлин
ЦП
17
Мауро Боселли
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
8
Давиде Бьондини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
87
Анселмо
ОП
5
Аревало Риос
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
33
Мауро Формика
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
11
Сефас Малеле
ЦФ
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
2-5-3
70
Соррентино
6
Муньос
22
Нельсон
3
Гарсия
5
Донати
8
Баррето
18
Форлин
3
Доссена
31
Фаббрини
72
Иличич
17
Боселли
4-1-4-1
47
Консильи
5
Скалони
2
Канини
2
Стендардо
36
Дель Гроссо
16
Радованович
10
Джорджи
14
Кармона
7
Бонавентура
8
Бьондини
23
Парра
72
Иличич
11
Малеле
11
Малеле
72
Иличич
31
Фаббрини
33
Формика
33
Формика
31
Фаббрини
3
Доссена
21
Дибала
21
Дибала
3
Доссена
5
Скалони
77
Раймонди
77
Раймонди
5
Скалони
16
Радованович
44
Каццола
44
Каццола
16
Радованович
23
Парра
19
Денис
19
Денис
23
Парра
Остались в запасе
Палермо
Аталанта
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Аревало Риос
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
87
Анселмо
ОП
22
Джакомо Бричетто
ВР
50
Джулио Сансеверино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Аревало Риос
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
15
Маттео Контини
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Палермо - Аталанта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Ренцо Барбера
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