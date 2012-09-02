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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Аталанта
Кальяри - Аталанта: обзор матча 02 сентября 2012
Кальяри
02.09.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
90+1'
А. Экдаль
81'
Д. Де Лука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Аталанта
ГОЛ! 1:1!
А. Экдаль
Пас отдал
Нене
90'
+1
Желтая карточка
А. Коссу
88'
87'
Желтая карточка
Г. Стендардо
81'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Лука
Пас отдал
М. Моралес
Замена
А. Экдаль
️️️️
Р. Наингголан
80'
Замена
Нене
️️️️
Т. Рибейро
77'
71'
Замена
Ч. Полито
️️️️
А. Консильи
64'
Замена
Г. Стендардо
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
А. Коссу
️️️️
Г. Перицо
54'
Желтая карточка
Д. Конти
47'
Желтая карточка
Р. Наингголан
32'
28'
Вторая желтая
Ф. Пелузо
18'
Замена
К. Раймонди
️️️️
Ф. Пелузо
13'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кальяри
26
Риккардо Анедда
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
7
Нене
ЦФ
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
4-3-3
22
Агацци
24
Перицо
13
Астори
13
Россеттини
24
Писано
44
Наингголан
5
Конти
27
Дессена
8
Ибарбо
19
Рибейро
11
Ларривей
4-5-1
47
Консильи
13
Пелузо
17
Луккини
17
Манфредини
6
Беллини
10
Моралес
7
Бонавентура
8
Чигарини
8
Бьондини
18
Скелотто
19
Денис
44
Наингголан
8
Экдаль
8
Экдаль
44
Наингголан
24
Перицо
7
Коссу
7
Коссу
24
Перицо
19
Рибейро
7
Нене
7
Нене
19
Рибейро
47
Консильи
16
Полито
16
Полито
47
Консильи
7
Бонавентура
2
Стендардо
2
Стендардо
7
Бонавентура
13
Пелузо
77
Раймонди
77
Раймонди
13
Пелузо
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
26
Риккардо Анедда
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
26
Риккардо Анедда
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Остались в запасе
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Массимо Фиккаденти
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Кальяри - Аталанта
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Стадио Из Аренас
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