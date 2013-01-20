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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кальяри
Аталанта - Кальяри: обзор матча 20 января 2013
Аталанта
20.01.2013, воскресенье, 18:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
57'
Г. Стендардо
2'
М. Канини (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кальяри
Замена
И. Радованович
️️️️
Х. Денис
90'
+2
83'
Замена
Т. Рибейро
️️️️
А. Экдаль
Вторая желтая
Л. Джорджи
79'
78'
Желтая карточка
Д. Авелар
Замена
Р. Каццола
️️️️
Д. Бьондини
72'
69'
Замена
М. Пинилья
️️️️
М. Сау
Желтая карточка
Л. Джорджи
67'
ГОЛ! 1:1!
Г. Стендардо
Пас отдал
Л. Чигарини
57'
Замена
Ф. Парра
️️️️
М. Моралес
54'
Желтая карточка
Х. Денис
32'
30'
Желтая карточка
А. Экдаль
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Канини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Иво Пульга
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
20
Карлос Матеу
ЦЗ
93
Лука Милеси
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
19
Тиаго Рибейро
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
4-5-1
47
Консильи
28
Бривио
29
Ферри
2
Канини
2
Стендардо
7
Бонавентура
8
Чигарини
8
Бьондини
10
Моралес
10
Джорджи
19
Денис
4-4-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
13
Россеттини
22
Авелар
8
Экдаль
27
Дессена
5
Конти
44
Наингголан
8
Ибарбо
25
Сау
19
Денис
16
Радованович
16
Радованович
19
Денис
8
Бьондини
44
Каццола
44
Каццола
8
Бьондини
10
Моралес
23
Парра
23
Парра
10
Моралес
8
Экдаль
19
Рибейро
19
Рибейро
8
Экдаль
25
Сау
51
Пинилья
51
Пинилья
25
Сау
Остались в запасе
Аталанта
Кальяри
20
Карлос Матеу
ЦЗ
93
Лука Милеси
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Иво Пульга
Остались в запасе
20
Карлос Матеу
ЦЗ
93
Лука Милеси
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Иво Пульга
Статистика матча Аталанта - Кальяри
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Атлети Адзурри
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