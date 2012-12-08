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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Парма
Аталанта - Парма: обзор матча 08 декабря 2012
Аталанта
08.12.2012, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 16 тур
2 : 1
Завершен
Парма
4'
Х. Денис
38'
Ф. Пелузо
45'
Амаури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Парма
87'
Желтая карточка
А. Лукарелли
Замена
М. Ферри
️️️️
Д. Беллини
85'
Желтая карточка
Л. Чигарини
78'
Замена
Р. Каццола
️️️️
И. Радованович
74'
Желтая карточка
Д. Де Лука
72'
67'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
К. Дзаккардо
63'
Желтая карточка
К. Дзаккардо
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Моралес
60'
54'
Замена
Н. Паварини
️️️️
А. Миранте
Желтая карточка
Ф. Пелузо
48'
45'
ГОЛ! 2:1!
Амаури
Пас отдал
К. Дзаккардо
Желтая карточка
И. Радованович
43'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Пелузо
Пас отдал
Х. Денис
38'
Желтая карточка
М. Моралес
37'
ГОЛ! 1:0!
Х. Денис
Пас отдал
Э. Скелотто
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
11
Амаури
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
14
Карлос Кармона
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-1-4-1
47
Консильи
6
Беллини
17
Луккини
13
Пелузо
17
Манфредини
16
Радованович
18
Скелотто
8
Чигарини
7
Бонавентура
10
Моралес
19
Денис
4-3-1-2
83
Миранте
5
Дзаккардо
18
Гобби
6
Лукарелли
29
Палетта
32
Маркьонни
16
Пароло
18
Аква
11
Сансоне
14
Биабиани
11
Амаури
6
Беллини
29
Ферри
29
Ферри
6
Беллини
16
Радованович
44
Каццола
44
Каццола
16
Радованович
10
Моралес
91
Де Лука
91
Де Лука
10
Моралес
83
Миранте
1
Паварини
1
Паварини
83
Миранте
5
Дзаккардо
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
5
Дзаккардо
Остались в запасе
Аталанта
Парма
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
Остались в запасе
39
Игнасио Фиделефф
ЦЗ
91
Павол Байза
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
22
Джанлука Мусаччи
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Аталанта - Парма
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Атлети Адзурри
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