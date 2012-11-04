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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Аталанта
Сампдория - Аталанта: обзор матча 04 ноября 2012
Сампдория
04.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
53'
Э. Мареска
2'
Д. Бонавентура
76'
Д. Де Лука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Аталанта
84'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
К. Кармона
82'
Замена
Д. Бривио
️️️️
М. Моралес
77'
Желтая карточка
Д. Де Лука
Замена
М. Икарди
️️️️
М. Эстигаррибия
77'
76'
ГОЛ! 1:2!
Д. Де Лука
Пас отдал
Х. Денис
73'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
Ф. Тиссоне
️️️️
А. Поли
71'
70'
Желтая карточка
К. Кармона
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
Э. Мареска
65'
Желтая карточка
Р. Сориано
58'
Желтая карточка
Д. Гастальделло
54'
ГОЛ! 1:1!
Э. Мареска
Пас отдал
Д. Гастальделло
53'
40'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
25'
Желтая карточка
К. Раймонди
Желтая карточка
М. Эстигаррибия
8'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
К. Раймонди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
21
Роберто Сориано
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
23
Эдер
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
5
Ренан
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
29
Хуан Антонио
ЦФ
93
Анделько Савич
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
93
Андреа Гальярдини
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
8
Давиде Бьондини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
23
Факундо Парра
ЦФ
4-4-2
44
Ромеро
7
Кастеллини
35
Россини
5
Гастальделло
29
Де Сильвестри
18
Эстигаррибия
16
Мареска
15
Поли
21
Сориано
11
Лопес
23
Эдер
4-5-1
47
Консильи
77
Раймонди
17
Манфредини
13
Пелузо
2
Стендардо
8
Чигарини
10
Моралес
14
Кармона
7
Бонавентура
18
Скелотто
19
Денис
15
Поли
12
Тиссоне
12
Тиссоне
15
Поли
16
Мареска
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
16
Мареска
18
Эстигаррибия
9
Икарди
9
Икарди
18
Эстигаррибия
10
Моралес
28
Бривио
28
Бривио
10
Моралес
14
Кармона
8
Бьондини
8
Бьондини
14
Кармона
7
Бонавентура
91
Де Лука
91
Де Лука
7
Бонавентура
Остались в запасе
Сампдория
Аталанта
29
Хуан Антонио
ЦФ
5
Ренан
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
93
Андреа Гальярдини
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
29
Хуан Антонио
ЦФ
5
Ренан
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
Остались в запасе
93
Андреа Гальярдини
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Сампдория - Аталанта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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