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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Аталанта
Парма - Аталанта: обзор матча 05 мая 2013
Парма
05.05.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
44'
М. Пароло
58'
Д. Биабиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Аталанта
Замена
Ф. Бониперти
️️️️
Д. Биабиани
90'
+1
Замена
Р. Страссер
️️️️
А. Ампуэро
77'
Замена
А. Рози
️️️️
И. Бельфодиль
76'
71'
Замена
К. Кармона
️️️️
Л. Чигарини
60'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Ферри
Желтая карточка
Д. Биабиани
59'
ГОЛ! 2:0!
Д. Биабиани
Пас отдал
Амаури
58'
52'
Желтая карточка
М. Ферри
ГОЛ! 1:0!
М. Пароло
44'
Желтая карточка
А. Лукарелли
42'
Желтая карточка
М. Пароло
36'
26'
Замена
М. Контини
️️️️
С. Луккини
Желтая карточка
А. Ампуэро
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
20
Алеандро Рози
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
14
Карлос Кармона
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
3-2-2-3
83
Миранте
18
Гобби
6
Лукарелли
29
Беналуан
29
Палетта
0
Ампуэро
16
Пароло
32
Маркьонни
11
Амаури
14
Биабиани
19
Бельфодиль
3-2-4-1
47
Консильи
17
Луккини
2
Стендардо
29
Ферри
77
Раймонди
28
Бривио
8
Чигарини
10
Моралес
7
Бонавентура
8
Бьондини
19
Денис
14
Биабиани
0
Бониперти
0
Бониперти
14
Биабиани
19
Бельфодиль
20
Рози
20
Рози
19
Бельфодиль
0
Ампуэро
3
Страссер
3
Страссер
0
Ампуэро
17
Луккини
15
Контини
15
Контини
17
Луккини
8
Чигарини
14
Кармона
14
Кармона
8
Чигарини
29
Ферри
91
Де Лука
91
Де Лука
29
Ферри
Остались в запасе
Парма
Аталанта
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
16
Иван Радованович
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Парма - Аталанта
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Эннио Тардини
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