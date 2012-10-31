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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 31 октября 2012
Аталанта
31.10.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
19'
К. Кармона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Наполи
Замена
К. Раймонди
️️️️
Э. Скелотто
86'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
М. Моралес
82'
81'
Желтая карточка
М. Де Санктис
76'
Замена
Э. Варгас
️️️️
А. Доссена
70'
Замена
Д. Место
️️️️
А. Гамберини
54'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
В. Бехрами
Желтая карточка
К. Кармона
43'
34'
Желтая карточка
Г. Пандев
Желтая карточка
Р. Каццола
30'
28'
Желтая карточка
П. Каннаваро
ГОЛ! 1:0!
К. Кармона
Пас отдал
Д. Беллини
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
85
Валон Бехрами
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Карлос Матеу
ЦЗ
93
Андреа Гальярдини
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
94
Антонио Пальма
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
4-5-1
47
Консильи
28
Бривио
2
Стендардо
17
Манфредини
6
Беллини
44
Каццола
14
Кармона
7
Бонавентура
18
Скелотто
10
Моралес
19
Денис
3-5-1-1
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
5
Гамберини
11
Маджо
85
Бехрами
17
Гамшик
88
Инлер
3
Доссена
10
Инсинье
21
Пандев
18
Скелотто
77
Раймонди
77
Раймонди
18
Скелотто
10
Моралес
91
Де Лука
91
Де Лука
10
Моралес
5
Гамберини
27
Место
27
Место
5
Гамберини
85
Бехрами
21
Джемаили
21
Джемаили
85
Бехрами
3
Доссена
11
Варгас
11
Варгас
3
Доссена
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
20
Карлос Матеу
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
93
Андреа Гальярдини
ЦЗ
94
Антонио Пальма
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
20
Карлос Матеу
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
93
Андреа Гальярдини
ЦЗ
94
Антонио Пальма
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Аталанта - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Атлети Адзурри
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