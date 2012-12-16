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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Аталанта
Ювентус - Аталанта: обзор матча 16 декабря 2012
Ювентус
16.12.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 0
Завершен
Аталанта
2'
М. Вучинич
14'
А. Пирло
27'
К. Маркизио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Аталанта
75'
Замена
Р. Каццола
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Э. Джаккерини
️️️️
К. Маркизио
70'
Замена
С. Падоин
️️️️
А. Барцальи
63'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
М. Вучинич
56'
46'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
И. Радованович
39'
Замена
Г. Стендардо
️️️️
Д. Бонавентура
32'
Вторая желтая
Т. Манфредини
29'
Желтая карточка
Т. Манфредини
ГОЛ! 3:0!
К. Маркизио
Пас отдал
Д. Кьеллини
27'
ГОЛ! 2:0!
А. Пирло
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинич
Пас отдал
С. Джовинко
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
2
Штефан Лихтштайнер
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
6
Джанпаоло Беллини
(К)
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
АП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
3-5-2
1
Буффон
14
Кьеллини
4
Марроне
15
Барцальи
27
Асамоа
10
Маркизио
21
Пирло
23
Видаль
2
Лихтштайнер
9
Вучинич
21
Джовинко
4-1-3-1-1
47
Консильи
6
Беллини
13
Пелузо
17
Манфредини
17
Луккини
16
Радованович
18
Скелотто
8
Чигарини
7
Бонавентура
10
Моралес
19
Денис
15
Барцальи
19
Падоин
19
Падоин
15
Барцальи
10
Маркизио
15
Джаккерини
15
Джаккерини
10
Маркизио
9
Вучинич
27
Квальярелла
27
Квальярелла
9
Вучинич
7
Бонавентура
2
Стендардо
2
Стендардо
7
Бонавентура
8
Чигарини
44
Каццола
44
Каццола
8
Чигарини
16
Радованович
8
Бьондини
8
Бьондини
16
Радованович
Остались в запасе
Ювентус
Аталанта
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
20
Карлос Матеу
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
34
Рубиньо
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
20
Карлос Матеу
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Ювентус - Аталанта
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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