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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сиена
Аталанта - Сиена: обзор матча 21 октября 2012
Аталанта
21.10.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сиена
62'
Л. Чигарини
82'
Д. Бонавентура
60'
Режиналдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сиена
86'
Желтая карточка
М. Паолуччи
85'
Замена
М. Паолуччи
️️️️
С. Вергассола
ГОЛ! 2:1!
Д. Бонавентура
82'
Замена
К. Матеу
️️️️
С. Луккини
79'
73'
Желтая карточка
Э. Калайо
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
М. Моралес
71'
Красная карточка
К. Кармона
64'
Желтая карточка
Г. Стендардо
63'
ГОЛ! 1:1!
Л. Чигарини
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
Режиналдо
Пас отдал
Анжело
56'
Замена
Режиналдо
️️️️
Д. Маннини
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Д. Тройси
51'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
44'
35'
Желтая карточка
Фелипе
15'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Р. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
21
Рибэйр Родригес
ОП
8
Симоне Вергассола
ЦП
6
Анжело
ПП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Серсе Косми
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
23
Маттео Скоццарелла
ОП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Сиена
89
Федерико Марини
ВР
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
4-4-1-1
16
Полито
17
Луккини
17
Манфредини
13
Пелузо
2
Стендардо
10
Тройси
44
Каццола
8
Чигарини
10
Моралес
91
Де Лука
19
Денис
4-1-4-1
25
Пеголо
27
Фелипе
24
Пачи
13
Нету
36
Дель Гроссо
21
Родригес
6
Анжело
70
Маннини
8
Вергассола
7
Сесту
16
Калайо
17
Луккини
20
Матеу
20
Матеу
17
Луккини
10
Моралес
7
Бонавентура
7
Бонавентура
10
Моралес
10
Тройси
18
Скелотто
18
Скелотто
10
Тройси
21
Родригес
19
Больцони
19
Больцони
21
Родригес
8
Вергассола
9
Паолуччи
9
Паолуччи
8
Вергассола
70
Маннини
91
Режиналдо
91
Режиналдо
70
Маннини
Остались в запасе
Аталанта
Сиена
23
Маттео Скоццарелла
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
89
Федерико Марини
ВР
92
Матиас Кампос
ЦП
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Серсе Косми
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
89
Федерико Марини
ВР
92
Матиас Кампос
ЦП
12
Симоне Фарелли
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
15
Паоло Деллафьоре
ПЗ
26
Валерио Верре
ЦП
10
Мануэль Коппола
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
80
Франческо Валиани
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Серсе Косми
Статистика матча Аталанта - Сиена
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Атлети Адзурри
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