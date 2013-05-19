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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Кьево
Аталанта - Кьево: обзор матча 19 мая 2013
Аталанта
19.05.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 2
Завершен
Кьево
8'
Г. Стендардо
84'
Л. Джорджи
76'
С. Теро
90+2'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Кьево
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
С. Теро
Желтая карточка
Г. Стендардо
86'
Желтая карточка
Л. Джорджи
85'
ГОЛ! 2:1!
Л. Джорджи
84'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Д. Бьондини
78'
76'
ГОЛ! 1:1!
С. Теро
Пас отдал
А. Стоян
74'
Замена
А. Соу
️️️️
К. Вацек
Замена
Д. Беллини
️️️️
Д. Капелли
74'
70'
Замена
Виктор
️️️️
Б. Цесар
Желтая карточка
М. Ливайя
60'
55'
Желтая карточка
Д. Сардо
46'
Замена
Д. Сардо
️️️️
М. Сампиризи
Желтая карточка
Д. Бьондини
43'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Д. Де Лука
35'
Желтая карточка
С. Луккини
27'
Желтая карточка
Д. Де Лука
16'
ГОЛ! 1:0!
Г. Стендардо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
26
Павол Фаркаш
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
6
Паул Папп
ПЗ
23
Джиби Н'Диайе
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Кьево
49
Иван Проведель
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
0
Идрис Тоскич
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
20
Виктор
АП
27
Габриэль Ауче
ПП
9
Али Соу
ЦФ
4-4-1-1
16
Полито
28
Бривио
2
Стендардо
17
Луккини
25
Капелли
8
Чигарини
14
Кармона
8
Бьондини
10
Джорджи
91
Де Лука
19
Денис
3-2-3-2
18
Скуицци
3
Драме
12
Цесар
31
Сампиризи
6
Папп
26
Фаркаш
23
Н'Диайе
5
Кофи
7
Вацек
8
Стоян
77
Теро
25
Капелли
6
Беллини
6
Беллини
25
Капелли
8
Бьондини
7
Бонавентура
7
Бонавентура
8
Бьондини
91
Де Лука
10
Ливайя
10
Ливайя
91
Де Лука
7
Вацек
9
Соу
9
Соу
7
Вацек
12
Цесар
20
Виктор
20
Виктор
12
Цесар
31
Сампиризи
20
Сардо
20
Сардо
31
Сампиризи
Остались в запасе
Аталанта
Кьево
16
Иван Радованович
ОП
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
0
Идрис Тоскич
ЦП
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Остались в запасе
0
Идрис Тоскич
ЦП
0
Умаро Кулибали
ЦЗ
49
Иван Проведель
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
11
Роберто Гуана
ЦП
27
Габриэль Ауче
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Аталанта - Кьево
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
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