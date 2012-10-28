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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Аталанта
Пескара - Аталанта: обзор матча 28 октября 2012
Пескара
28.10.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Аталанта
Желтая карточка
А. Бальзано
79'
77'
Замена
Д. Тройси
️️️️
Д. Бонавентура
Замена
А. Бальзано
️️️️
Ф. Модесто
73'
Желтая карточка
Х. Кинтеро
72'
Желтая карточка
В. Вайсс
61'
Замена
Д. Капрари
️️️️
Б. Бьярнасон
58'
55'
Желтая карточка
Л. Чигарини
49'
Замена
Д. Бривио
️️️️
М. Моралес
48'
Замена
М. Скоццарелла
️️️️
Р. Каццола
47'
Вторая желтая
Ф. Пелузо
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
А. Вукушич
46'
40'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
22'
Желтая карточка
Р. Каццола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
10
Данило Соддимо
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
93
Андреа Гальярдини
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
3-5-1-1
1
Перин
15
Боккетти
6
Романьоли
2
Занон
32
Модесто
7
Вайсс
18
Колуччи
5
Нильсен
11
Кинтеро
8
Бьярнасон
77
Вукушич
4-5-1
47
Консильи
77
Раймонди
17
Манфредини
13
Пелузо
2
Стендардо
18
Скелотто
7
Бонавентура
10
Моралес
8
Чигарини
44
Каццола
19
Денис
32
Модесто
14
Бальзано
14
Бальзано
32
Модесто
77
Вукушич
9
Аббрускато
9
Аббрускато
77
Вукушич
8
Бьярнасон
10
Капрари
10
Капрари
8
Бьярнасон
44
Каццола
23
Скоццарелла
23
Скоццарелла
44
Каццола
10
Моралес
28
Бривио
28
Бривио
10
Моралес
7
Бонавентура
10
Тройси
10
Тройси
7
Бонавентура
Остались в запасе
Пескара
Аталанта
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
93
Андреа Гальярдини
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
10
Данило Соддимо
ЦП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
Остались в запасе
93
Андреа Гальярдини
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Пескара - Аталанта
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Адриатико
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