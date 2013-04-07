Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Аталанта
Интер - Аталанта: обзор матча 07 апреля 2013
Интер
07.04.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 31 тур
3 : 4
Завершен
Аталанта
43'
Т. Рокки
57'
Р. Альварес
61'
Р. Альварес
56'
Д. Бонавентура
65'
Х. Денис (П)
71'
Х. Денис
77'
Х. Денис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Аталанта
90'
Красная карточка
К. Раймонди
88'
Желтая карточка
Д. Бьондини
85'
Желтая карточка
Л. Скалони
83'
Замена
Р. Каццола
️️️️
Х. Денис
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Э. Камбьяссо
82'
77'
ГОЛ! 3:4!
Х. Денис
Пас отдал
Д. Бонавентура
74'
Замена
Д. Бривио
️️️️
К. Дель Гроссо
71'
ГОЛ! 3:3!
Х. Денис
Желтая карточка
А. Раноккия
65'
65'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Х. Денис
ГОЛ! 3:1!
Р. Альварес
Пас отдал
М. Ковачич
61'
ГОЛ! 2:1!
Р. Альварес
57'
56'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бонавентура
Пас отдал
М. Ливайя
54'
Замена
М. Ливайя
️️️️
К. Кармона
ГОЛ! 1:0!
Т. Рокки
Пас отдал
А. Перейра
43'
Замена
Р. Альварес
️️️️
А. Кассано
32'
Желтая карточка
М. Ковачич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
47
Маттео Коломби
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
2
Перейра
15
Жуан
13
Раноккия
6
Самуэль
91
Камбьяссо
8
Ковачич
13
Гуарин
4
Дзанетти
18
Рокки
99
Кассано
3-2-4-1
16
Полито
5
Скалони
2
Стендардо
2
Канини
77
Раймонди
36
Дель Гроссо
8
Бьондини
14
Кармона
8
Чигарини
7
Бонавентура
19
Денис
99
Кассано
11
Альварес
11
Альварес
99
Кассано
91
Камбьяссо
18
Скелотто
18
Скелотто
91
Камбьяссо
36
Дель Гроссо
28
Бривио
28
Бривио
36
Дель Гроссо
19
Денис
44
Каццола
44
Каццола
19
Денис
14
Кармона
10
Ливайя
10
Ливайя
14
Кармона
Остались в запасе
Интер
Аталанта
47
Маттео Коломби
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
16
Иван Радованович
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
47
Маттео Коломби
ЦФ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
27
Вид Белец
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
28
Симоне Паза
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Интер - Аталанта
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Аталанта
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
Определен идеальный топ-клуб для Кисляка
11 ноября
4
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+