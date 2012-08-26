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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 26 августа 2012
Аталанта
26.08.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Лацио
17'
Эрнанес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лацио
Замена
Р. Каццола
️️️️
Д. Бьондини
90'
89'
Замена
Л. Скалони
️️️️
А. Кандрева
88'
Желтая карточка
Л. Цана
84'
Замена
Л. Цана
️️️️
А. Гонсалес
80'
Замена
О. Онази
️️️️
С. Маури
Замена
Ф. Парра
️️️️
Д. Бонавентура
74'
Замена
Д. Тройси
️️️️
Э. Скелотто
67'
44'
Желтая карточка
М. Клозе
Желтая карточка
С. Луккини
35'
26'
Желтая карточка
С. Лулич
17'
ГОЛ! 0:1!
Эрнанес
Пас отдал
С. Маури
10'
Желтая карточка
С. Маури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Карлос Матеу
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
12
Мусса Коне
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Лацио
16
Торбен Штадлер
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
4-5-1
47
Консильи
6
Беллини
13
Пелузо
17
Луккини
28
Бривио
8
Бьондини
8
Чигарини
18
Скелотто
7
Бонавентура
10
Моралес
19
Денис
3-5-1-1
22
Маркетти
25
Конко
20
Бьява
3
Андре Диас
87
Кандрева
24
Ледесма
15
Гонсалес
10
Эрнанес
6
Маури
19
Лулич
11
Клозе
18
Скелотто
10
Тройси
10
Тройси
18
Скелотто
8
Бьондини
44
Каццола
44
Каццола
8
Бьондини
7
Бонавентура
23
Парра
23
Парра
7
Бонавентура
15
Гонсалес
27
Цана
27
Цана
15
Гонсалес
87
Кандрева
5
Скалони
5
Скалони
87
Кандрева
6
Маури
12
Онази
12
Онази
6
Маури
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Карлос Матеу
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
16
Торбен Штадлер
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Карлос Матеу
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
Остались в запасе
16
Торбен Штадлер
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
18
Либор Козак
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Аталанта - Лацио
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Атлети Адзурри
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