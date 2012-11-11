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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Интер
Аталанта - Интер: обзор матча 11 ноября 2012
Аталанта
11.11.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 12 тур
3 : 2
Завершен
Интер
9'
Д. Бонавентура
60'
Х. Денис
67'
Х. Денис (П)
56'
Ф. Гуарин
84'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Интер
Красная карточка
Ф. Парра
90'
+3
84'
ГОЛ! 3:2!
Р. Паласио
Пас отдал
В. Гаргано
Замена
Р. Каццола
️️️️
К. Кармона
83'
79'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Х. Дзанетти
Замена
Ф. Парра
️️️️
Х. Денис
78'
73'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Э. Камбьяссо
73'
Замена
А. Перейра
️️️️
А. Кассано
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Л. Чигарини
73'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Х. Денис
67'
ГОЛ! 2:1!
Х. Денис
Пас отдал
М. Моралес
60'
56'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Гуарин
Желтая карточка
Ф. Пелузо
55'
53'
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
К. Кармона
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
Ф. Пелузо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
23
Факундо Парра
ЦФ
Интер
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Рикардо Альварес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-5-1
47
Консильи
2
Стендардо
17
Манфредини
13
Пелузо
77
Раймонди
10
Моралес
18
Скелотто
14
Кармона
7
Бонавентура
8
Чигарини
19
Денис
3-4-3
1
Ханданович
15
Жуан
26
Сильвестре
5
Нагатомо
4
Дзанетти
5
Гаргано
13
Гуарин
91
Камбьяссо
22
Милито
99
Кассано
8
Паласио
14
Кармона
44
Каццола
44
Каццола
14
Кармона
8
Чигарини
8
Бьондини
8
Бьондини
8
Чигарини
19
Денис
23
Парра
23
Парра
19
Денис
99
Кассано
2
Перейра
2
Перейра
99
Кассано
91
Камбьяссо
11
Альварес
11
Альварес
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
10
Ливайя
10
Ливайя
4
Дзанетти
Остались в запасе
Аталанта
Интер
20
Карлос Матеу
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
20
Карлос Матеу
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Андреа Романо
ЦП
2
Жонатан
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Аталанта - Интер
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Атлети Адзурри
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