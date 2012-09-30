Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Торино
Аталанта - Торино: обзор матча 30 сентября 2012
Аталанта
30.09.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 5
Завершен
Торино
28'
Х. Денис
38'
Р. Бьянки (П)
62'
А. Гацци
66'
А. Стеванович
73'
Д. Д'Амброзио
76'
Р. Бьянки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Торино
78'
Замена
С. Верди
️️️️
А. Черчи
76'
ГОЛ! 1:5!
Р. Бьянки
Пас отдал
А. Стеванович
73'
ГОЛ! 1:4!
Д. Д'Амброзио
Пас отдал
А. Черчи
Замена
М. Скоццарелла
️️️️
Р. Каццола
70'
66'
ГОЛ! 1:3!
А. Стеванович
Пас отдал
А. Черчи
65'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Сгринья
Замена
Э. Скелотто
️️️️
Д. Бонавентура
65'
62'
ГОЛ! 1:2!
А. Гацци
Пас отдал
А. Черчи
59'
Замена
А. Стеванович
️️️️
М. Сантана
Желтая карточка
С. Луккини
58'
Замена
К. Матеу
️️️️
Т. Манфредини
45'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Бьянки
ГОЛ! 1:0!
Х. Денис
Пас отдал
Р. Каццола
28'
27'
Желтая карточка
М. Дармиан
Желтая карточка
Д. Бонавентура
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
44
Риккардо Каццола
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
11
Марио Сантана
ЦП
7
Алессио Черчи
ПП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
94
Антонио Пальма
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
23
Факундо Парра
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
90
Симоне Верди
АП
91
Ален Стеванович
ПП
93
Алу Диоп
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
4-4-1-1
47
Консильи
13
Пелузо
17
Манфредини
17
Луккини
29
Ферри
7
Бонавентура
8
Чигарини
10
Моралес
44
Каццола
91
Де Лука
19
Денис
4-4-2
1
Жилле
36
Дармиан
15
Глик
21
Огбонна
33
Д'Амброзио
7
Черчи
14
Гацци
11
Сантана
4
Бриги
80
Сгринья
9
Бьянки
17
Манфредини
20
Матеу
20
Матеу
17
Манфредини
44
Каццола
23
Скоццарелла
23
Скоццарелла
44
Каццола
7
Бонавентура
18
Скелотто
18
Скелотто
7
Бонавентура
7
Черчи
90
Верди
90
Верди
7
Черчи
11
Сантана
91
Стеванович
91
Стеванович
11
Сантана
80
Сгринья
69
Меджиорини
69
Меджиорини
80
Сгринья
Остались в запасе
Аталанта
Торино
94
Антонио Пальма
ЦП
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
23
Лис Гомис
ВР
93
Алу Диоп
ЦФ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
94
Антонио Пальма
ЦП
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
23
Факундо Парра
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
93
Алу Диоп
ЦФ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Аталанта - Торино
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Торино
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+