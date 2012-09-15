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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 15 сентября 2012
Милан
15.09.2012, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
64'
Л. Чигарини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аталанта
85'
Желтая карточка
К. Раймонди
85'
Желтая карточка
М. Моралес
80'
Желтая карточка
Л. Чигарини
80'
Замена
Р. Каццола
️️️️
Л. Чигарини
Замена
К. Констан
️️️️
У. Эмануэльсон
79'
77'
Замена
Д. Де Лука
️️️️
Д. Бонавентура
72'
Замена
М. Ферри
️️️️
Д. Бривио
Замена
Б. Кркич
️️️️
С. Эль-Шаарави
70'
64'
ГОЛ! 0:1!
Л. Чигарини
Пас отдал
Х. Денис
58'
Желтая карточка
Д. Бьондини
Желтая карточка
Д. Бонера
57'
Замена
А. Ночерино
️️️️
М. Амброзини
55'
Желтая карточка
С. Эль-Шаарави
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
90
Массимо Амброзини
(К)
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
6
Джанпаоло Беллини
(К)
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
АП
77
Кристиан Раймонди
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Милан
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
20
Карлос Матеу
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
23
Маттео Скоццарелла
ОП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
23
Факундо Парра
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
7
Антонини
15
Ачерби
23
Бонера
20
Абате
18
Эмануэльсон
90
Амброзини
34
Де Йонг
92
Эль-Шаарави
27
Боатенг
11
Паццини
4-4-1-1
47
Консильи
6
Беллини
17
Луккини
17
Манфредини
28
Бривио
77
Раймонди
8
Чигарини
8
Бьондини
7
Бонавентура
10
Моралес
19
Денис
18
Эмануэльсон
19
Констан
19
Констан
18
Эмануэльсон
90
Амброзини
23
Ночерино
23
Ночерино
90
Амброзини
92
Эль-Шаарави
9
Кркич
9
Кркич
92
Эль-Шаарави
28
Бривио
29
Ферри
29
Ферри
28
Бривио
8
Чигарини
44
Каццола
44
Каццола
8
Чигарини
7
Бонавентура
91
Де Лука
91
Де Лука
7
Бонавентура
Остались в запасе
Милан
Аталанта
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Карлос Матеу
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Остались в запасе
23
Маттео Скоццарелла
ОП
20
Карлос Матеу
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Милан - Аталанта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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