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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 12 мая 2013
Удинезе
12.05.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
43'
А. Ди Натале
52'
А. Ди Натале
10'
Д. Де Лука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Аталанта
Замена
М. Ранеги
️️️️
А. Ди Натале
89'
71'
Замена
А. Пальма
️️️️
И. Радованович
Замена
П. Зелински
️️️️
Л. Муриэль
61'
56'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
М. Моралес
53'
Замена
Д. Тройси
️️️️
Л. Джорджи
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Д. Баста
52'
ГОЛ! 2:1!
А. Ди Натале
52'
49'
Желтая карточка
И. Радованович
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Аллан
43'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Лука
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
23
Факундо Парра
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
94
Антонио Пальма
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
3-2-2-1-2
23
Бркич
4
Бенатиа
8
Баста
5
Данило
11
Силва
6
Домицци
25
Аллан
3
Пинци
37
Перейра
10
Ди Натале
10
Муриэль
4-1-3-1-1
47
Консильи
6
Беллини
17
Луккини
2
Канини
36
Дель Гроссо
16
Радованович
10
Джорджи
14
Кармона
10
Моралес
91
Де Лука
23
Парра
8
Баста
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
8
Баста
10
Муриэль
10
Зелински
10
Зелински
10
Муриэль
10
Ди Натале
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Ди Натале
16
Радованович
94
Пальма
94
Пальма
16
Радованович
10
Джорджи
10
Тройси
10
Тройси
10
Джорджи
10
Моралес
7
Бонавентура
7
Бонавентура
10
Моралес
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
92
Матиас Кампос
ЦП
15
Диего Мартин Родригес
ЦП
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
21
Александер Меркель
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Удинезе - Аталанта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Удинезе Арена
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