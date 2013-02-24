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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 24 февраля 2013
Аталанта
24.02.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 3
Завершен
Рома
8'
М. Ливайя
44'
М. Ливайя
12'
Маркиньо
34'
М. Пьянич
71'
В. Торосидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
90'
+2
Желтая карточка
В. Торосидис
Вторая желтая
М. Контини
89'
Желтая карточка
Р. Каццола
88'
Желтая карточка
К. Кармона
86'
Замена
И. Будан
️️️️
Д. Бонавентура
85'
83'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
П. Освальдо
Желтая карточка
К. Раймонди
81'
Замена
Р. Каццола
️️️️
Д. Бьондини
74'
Замена
С. Луккини
️️️️
Л. Джорджи
74'
72'
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Пьянич
71'
ГОЛ! 2:3!
В. Торосидис
63'
Замена
С. Перротта
️️️️
Маркиньо
Желтая карточка
М. Контини
61'
ГОЛ! 2:2!
М. Ливайя
Пас отдал
Д. Бонавентура
44'
34'
ГОЛ! 1:2!
М. Пьянич
12'
ГОЛ! 1:1!
Маркиньо
ГОЛ! 1:0!
М. Ливайя
Пас отдал
Д. Бонавентура
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Игор Будан
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
4-4-2
47
Консильи
28
Бривио
2
Стендардо
15
Контини
77
Раймонди
8
Бьондини
7
Бонавентура
14
Кармона
10
Джорджи
19
Денис
10
Ливайя
3-2-3-1-1
1
Стекеленбург
8
Бурдиссо
5
Маркиньос
35
Торосидис
4
Пирис
42
Бальдзаретти
77
Маркиньо
15
Пьянич
4
Брэдли
9
Ламела
10
Освальдо
10
Джорджи
17
Луккини
17
Луккини
10
Джорджи
8
Бьондини
44
Каццола
44
Каццола
8
Бьондини
7
Бонавентура
19
Будан
19
Будан
7
Бонавентура
15
Пьянич
24
Флоренци
24
Флоренци
15
Пьянич
10
Освальдо
77
Тахцидис
77
Тахцидис
10
Освальдо
77
Маркиньо
20
Перротта
20
Перротта
77
Маркиньо
Остались в запасе
Аталанта
Рома
16
Иван Радованович
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
47
Джонатан Лукка
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Джеймс Тройси
ЛП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Аталанта - Рома
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Атлети Адзурри
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